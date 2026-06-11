Segunda noche de disturbios antiinmigración tras ataque atribuido a refugiado de Sudán en Irlanda del Norte

11 jun. 2026 - 19:50 hrs.

Irlanda del Norte atraviesa una segunda jornada de disturbios tras el un ataque con arma blanca atribuído a un refugiado de Sudán.

Hilary Benn, ministro británico responsable de Irlanda del Norte, calificó las manifestaciones de "violencia racista" y acusó que generan un "clima de miedo" hacia personas "intimidadas y expulsadas de sus hogares, debido al color de su piel".

Se reporta que al menos 12 policías resultaron heridos y 16 personas han sido detenidas durante las protestas.

El ataque que encendió los disturbios

Los disturbios antiinmigración en Irlanda del Norte de este martes y miércoles comenzaron tras la difusión de un vídeo de un ataque ocurrido el lunes, en el que se ve al agresor, presuntamente un inmigrante sudaní, sentado sobre un hombre en el suelo sangrando, mientras le asesta puñaladas.

La víctima del ataque, Stephen Ogilvie, perdió un ojo y permanece hospitalizado. Su estado estaba "mejorando", declaró el jueves el líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Gavin Robinson, tras reunirse con su familia.

Los cercanos de Ogilvie han hecho un llamado a la calma tras la tragedia, afirmando que la violencia "no es bienvenida".

En tanto, el Centro Islámico de Belfast, la principal mezquita de Irlanda del Norte, tuvo que cerrar sus puertas por motivos de seguridad según su presidente, Mohammed Arshed.

Perfil del sospechoso

El presunto atacante es Hadi Alodid, un sudanés de 30 años, y compareció el miércoles ante un juez en Belfast. Se encuentra en detención preventiva hasta una próxima comparecencia el 8 de julio.

Pese a que los motivos del ataque siguen sin conocerse, la policía de Irlanda del Norte descartó la pista terrorista.

El vídeo del ataque fue compartido en línea después de los hechos, siendo rápidamente difundido por numerosas cuentas antiinmigración.

La oficina del primer ministro británico señaló que el gobierno tiene previsto "actualizar la ley de seguridad en línea, exigiendo a las plataformas que actúen con mayor rapidez para eliminar contenidos ilegales en tiempos de crisis".

En 2024 y 2025, ya tuvieron lugar violentas manifestaciones antiinmigración en Irlanda del Norte.