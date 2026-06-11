Un beso, una feroz pelea de mujeres y llantos desconsolados: Cómo ver en vivo el cuarto capítulo de Volverías con tu ex? 2

11 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Mega volvió a encender las emociones del horario prime con el debut de Volverías con tu ex? 2, la segunda temporada del reality que en 2016 se transformó en un fenómeno televisivo.

Para seguir todo lo que está ocurriendo con las 10 parejas confirmadas, puedes ver la señal en vivo de Mega en todas sus plataformas, inmediatamente después de un nuevo episodio de Reunión de Superados.

Este jueves, la audiencia será testigo de un fuerte enfrentamiento de mujeres, un beso entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, nuevas revelaciones de Nicolás Solabarrieta y Guarén, y a una Luli muy devastada.

El conflicto entre mujeres

El cuarto episodio estará marcado por una fuerte discusión femenina iniciada cuando Fernanda Brown le cuenta a Sofía Latorre que Hurubachi Pardo hizo un comentario burlesco sobre ella. Sofía confronta directamente a Hurubachi, quien asegura que fue una broma, pero el conflicto escala hasta involucrar a Estefi, quien defiende a Hurubachi y provoca que Sofía le lance una bebida. En medio del caos, Hurubachi termina llorando en el patio, pues el día es especialmente sensible para ella por el aniversario de la muerte de su madre.

En una actividad de sinceridad entre exparejas, Nicolás Solabarrieta y Valentina Guarén comparten sus momentos más especiales en común. Nicolás recuerda una escapada navideña a Viña del Mar donde vivieron su primera vez juntos, describiéndola como una conexión inexplicable que lo hizo enamorarse. Valentina, en cambio, elige un momento posterior de reconciliación, donde ambos lloraron juntos sintiendo una conexión única y casi espiritual.

Luly, la dieta y el beso de Álvaro y Ludmila

A la hora de la cena, Luly protagoniza un emotivo momento al romper en llanto porque le sirven pescado con aceite, lo que arruina su estricta dieta, mientras sus compañeros la rodean para consolarla. Finalmente opta por prepararse claras de huevo con puré. La noche cierra con una fiesta en la cabaña de las tentaciones, donde Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova sellan un romántico momento con un beso.

"¿Volverías con tu ex? 2" tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

A diferencia de la temporada original, que se grabó en Calera de Tango, esta versión se desarrolla íntegramente en Perú y en dos etapas. La primera tuvo lugar en Tarapoto, en plena selva amazónica, con pruebas extremas en estructuras sobre el agua. La segunda fase se trasladó al HUB de entretenimiento de Pachacamac, al sur de Lima, el mismo recinto donde también se grabó El Internado.

Las parejas del reality:

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