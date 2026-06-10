Álvaro Ballero confesó desconocido día de furia contra la nueva pareja de Ludmila Ksenofontova: "Me desconocí"

10 jun. 2026 - 09:12 hrs.

En el segundo capítulo de Volverías con tu ex? 2?, Álvaro Ballero sorprendió al revelar un episodio que hasta ahora permanecía desconocido sobre su reacción tras el inicio de una nueva relación amorosa de su exesposa, Ludmila Ksenofontova.

Durante la conversación, el comunicador explicó que, tras su separación, Ludmila comenzó un romance con Pablo Mella, quien se desempeñaba como conductor del circo donde ella trabajaba en ese entonces.

Fue en ese contexto que Ballero recordó un momento que calificó como una de las pocas ocasiones en que perdió completamente el control, asegurando además que nunca antes había protagonizado una situación similar.

El enfrentamiento con la nueva pareja de Ludmila

Según relató, todo ocurrió cuando Pablo Mella llegó a buscar a Ludmila, situación que desencadenó una inesperada reacción de su parte.

"Yo agarro el auto, le pego en reversa, le pego al auto de él, me bajo, le empiezo a pegar a la ventana para que se bajara y él con cara de asustado. Yo descontrolado, me desconocí y se fueron", recordó Ballero.

El exchico reality reconoció que actuó impulsivamente y que aquel episodio marcó uno de los momentos más complejos que vivió tras el término de la relación.

Ballero pidió disculpas por su reacción

Tras rememorar el incidente, Álvaro Ballero aseguró que asumió la responsabilidad de lo ocurrido y que decidió ofrecer disculpas por su comportamiento.

"Al día siguiente le mandé un video a Ludmila pidiéndole disculpas a él y a la gente por mi reacción y era él", señaló.

De esta forma, el comunicador reconoció públicamente su error y aseguró que lamentó la manera en que reaccionó frente a la nueva relación de su exesposa.

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