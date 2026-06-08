Ludmila Ksenofontova en Volverías con tu ex? 2: quién es y qué edad tiene la "Reina de Hielo" del reality de Mega

08 jun. 2026 - 21:01 hrs.

Su nombre puede resultar difícil de pronunciar para más de uno, pero Ludmila Ksenofontova es una de las figuras más conocidas de la farándula chilena. Bailarina rusa radicada en Chile desde hace casi dos décadas, construyó su vida aquí de la mano del chico reality Álvaro Ballero. Ahora, tras la ruptura de ese matrimonio, Ludmila llega a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega que se graba en Perú, con la historia más cargada emocionalmente de todo el elenco.

¿Quién es Ludmila Ksenofontova?

Ludmila Ksenofontova tiene 45 años y es de origen ruso. Llegó a Chile hace casi dos décadas y su vida cambió radicalmente cuando conoció a Álvaro Ballero. La conexión fue inmediata y vertiginosa: se casaron a solo meses de iniciar su relación, apostando por un amor intenso que los llevó a construir una familia de seis.

Juntos tuvieron cuatro hijos y compartieron 17 años de matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo nacional.

"La reina de hielo": el distanciamiento dentro del matrimonio

El apodo de "Reina de Hielo" no llegó por casualidad. Ludmila Ksenofontova confesó que vivió el duelo dentro del matrimonio durante años, sintiéndose desplazada por la obsesión laboral de Álvaro. "Él tenía una obsesión por llegar lejos y quizás eso hizo que dejara a su familia en segundo plano. No quería salir, no participaba en cosas familiares, con los niños ni conmigo como pareja", recordó al ser confirmada en ¿Volverías con tu ex? 2.

La separación oficial se hizo pública en agosto de 2025, cerrando formalmente un capítulo que emocionalmente ya llevaba tiempo cerrado para ella.

Una nueva vida que tuvo que pausar

Cuando Mega la confirmó para ¿Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova ya estaba conociendo a alguien nuevo de manera discreta: Pablo Mella, el chofer del circo en que trabaja. Sin embargo, decidió poner fin a ese vínculo para ingresar al encierro en Perú y enfrentar el reencuentro con su exmarido.

Hoy, Ludmila quiere ser mucho más que madre. Su ingreso al reality de Mega simboliza una búsqueda de respuestas, pero también de reconocimiento de su propia historia.

¿Qué busca Ludmila en Volverías con tu ex? 2?

La pregunta que rodea a Ludmila Ksenofontova en ¿Volverías con tu ex? 2 es si aún hay amor o si el encierro en la selva amazónica de Tarapoto y luego en Pachacamac, Lima, solo servirá para confirmar que sus caminos ya se separaron definitivamente. Una mujer que eligió Chile, formó una familia aquí y ahora debe decidir si ese capítulo merece una segunda oportunidad.

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