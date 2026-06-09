¿Te perdiste el estreno? Así puedes ver el primer capítulo de "Volverías con tu ex? 2"

09 jun. 2026 - 07:52 hrs.

El esperado regreso de "¿Volverías con tu ex? 2" ya es una realidad. La segunda temporada del exitoso reality debutó con un capítulo cargado de emociones, reencuentros inesperados y los primeros conflictos entre las parejas que aceptaron enfrentar una nueva experiencia en plena selva amazónica.

El episodio inaugural mostró el esperado cara a cara entre los participantes, quienes debieron convivir nuevamente con sus exparejas en medio de fiestas de bienvenida, tensiones y situaciones que anticipan una temporada marcada por los celos, la venganza y las cuentas pendientes.

Si no alcanzaste a verlo en televisión o quieres revivir los momentos más comentados del estreno, existen diversas plataformas oficiales donde puedes acceder al capítulo completo de forma gratuita.

¿Dónde ver el primer capítulo de "¿Volverías con tu ex? 2"?

Los fanáticos del reality pueden disfrutar del episodio a través de distintas plataformas digitales de Mega.

En Mega.cl está disponible el primer capítulo completo, donde se puede revivir el intenso reencuentro de las parejas y los primeros roces que marcaron el inicio de la competencia.

Otra alternativa es Mega GO, la plataforma de streaming de Megamedia, que permite acceder al episodio completo desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Además, el canal de YouTube MEGA Oficial también publica capítulos completos, resúmenes con los momentos más destacados y los populares programas "Reacts", donde se comentan en vivo los principales acontecimientos del reality.

El contenido que no se vio en televisión

Para quienes quieren conocer todos los detalles del encierro, Mega también ofrece "¿Volverías con tu Ex? 2 En Bruto", un espacio especial que muestra escenas inéditas, conversaciones que no aparecieron en la transmisión principal y momentos exclusivos protagonizados por los participantes.

Este contenido extendido se emite con desfase respecto a los acontecimientos del reality y puede seguirse tanto por la señal Mega 2 como en las plataformas digitales de la estación.

Drama, celos y conflictos: Lo que dejó el primer episodio

El debut de la nueva temporada dejó varias interrogantes sobre el futuro de las parejas dentro del encierro.

Los primeros encuentros evidenciaron heridas que aún no sanan, mientras que algunas conversaciones dejaron entrever posibles alianzas, rivalidades y conflictos que podrían explotar en los próximos capítulos.

Con un inicio marcado por la tensión y las emociones a flor de piel, "¿Volverías con tu ex? 2" promete seguir sorprendiendo a los espectadores con nuevos enfrentamientos, inesperados acercamientos y revelaciones que podrían cambiar por completo el rumbo de la competencia.

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