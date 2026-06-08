EN VIVO: Sigue el primer capítulo de Volverías con tu ex? 2

08 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche Mega vuelve a encender las emociones del horario prime con el debut de Volverías con tu ex? 2, la segunda temporada del reality que en 2016 se transformó en un fenómeno televisivo.

El primer capítulo está programado para las 22:15 horas, inmediatamente después de un nuevo episodio de Reunión de Superados, el que podrás seguir EN VIVO en esta misma nota.

A diferencia de la temporada original, que se grabó en Calera de Tango, esta versión se desarrolla íntegramente en Perú y en dos etapas. La primera tiene lugar en Tarapoto, en plena selva amazónica, con pruebas extremas en estructuras sobre el agua. La segunda fase se traslada al HUB de entretenimiento de Pachacamac, al sur de Lima, el mismo recinto donde también se grabó El Internado.

Conductores y novedades del formato

La animación del programa estará a cargo de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez. En cuanto al formato, el productor ejecutivo Ignacio Corvalán confirmó el regreso del "expulsor", la herramienta que le permite a un participante sacar a su expareja de las actividades festivas.

Las grandes novedades de esta edición son la "cabaña de las tentaciones", un espacio aparte de la casa principal donde la fidelidad quedará expuesta, y "la pieza oscura", un lugar cuyo contenido solo conocerán el público y quienes estén dentro.

El programa también contará con un satélite en vivo con influencers, prensa, expertos y familiares de los participantes, al estilo de Gran Hermano.

Las 10 parejas confirmadas

Las antiguas parejas que se enfrentarán esta noche son:

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

Claudio Rojas y Hurubachi "Huru" Pardo

Daniel Valenzuela y Yamila Reyna

Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky

Raimundo Cerda y Sofía Latorre

Nicole Moreno y Luis Mateucci

Estefanía Marquis y Carlos Águila

Valentina "Guarén" Torres y Nicolás Solabarrieta

Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic

Fernanda Brown y Christopher Peral.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2