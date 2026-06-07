Claudio Rojas en Volverías con tu ex? 2: Quién es y qué edad tiene el abogado de la TV que conquistó a periodista 21 años menor

07 jun. 2026 - 21:02 hrs.

En el mundo del espectáculo y la farándula chilena, Claudio Rojas es sinónimo de controversia legal y mediática. Conocido por defender a figuras públicas en casos de alto perfil, el abogado dio el salto a la televisión como panelista y se convirtió en uno de los rostros habituales del espectáculo.

Ahora llega a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, con la historia más comentada por la diferencia de edad de todo el elenco.

¿Quién es Claudio Rojas?

Claudio Rojas tiene 46 años y es abogado de profesión. Se hizo conocido en los medios por haber representado a figuras como Daniela Aránguiz en casos de alta exposición pública, lo que lo convirtió en un rostro habitual de los programas de espectáculos y debates televisivos. Su carrera como panelista lo instaló en la pantalla, especialmente en el programa Plan Perfecto.

La conquista "a la antigua": tres meses de insistencia

La historia entre Claudio Rojas y Hurubachi Pardo en Volverías con tu ex? 2 es tan particular como el propio abogado. Según relató Hurubachi, ella se negó inicialmente a involucrarse con él porque era periodista dentro de su equipo de trabajo y no quería que la gente pensara que estaba con él para lograr algo profesionalmente.

Pero Claudio Rojas insistió durante tres meses con una estrategia que él mismo define como "a la antigua": una salida con flores, caballerosidad y romanticismo puro. De a poco, la resistencia de Huru fue bajando hasta que en algún momento le dijo: "Ya ok, dame un beso".

El precio de hacerse públicos

La relación avanzó rápido y en pocos meses ya convivían juntos. Pero cuando su historia se hizo pública, las redes y la prensa comenzaron a cuestionar los motivos de Hurubachi Pardo: ¿estaba con él por amor o por interés? Los prejuicios sobre la diferencia de edad —21 años entre ambos— se hicieron sentir y afectaron a la pareja.

El quiebre: el duelo que lo cambió todo

La relación entre Claudio Rojas y Hurubachi Pardo no terminó por falta de amor. Según explicó la propia periodista, la ruptura llegó tras el fallecimiento de su madre en octubre pasado. "Terminamos en enero de este año; yo creo que fue algo difícil para los dos, pero también tiene que ver con que fue una ruptura muy desde el amor y no porque se hubiera acabado", declaró Huru.

Es con esas heridas recientes que ambos ingresan a Volverías con tu ex? 2, el reality de Mega, donde la convivencia en la selva peruana de Tarapoto y luego en Pachacamac los obligará a enfrentar lo que quedó sin resolver.

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