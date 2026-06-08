Daniel Valenzuela en Volverías con tu ex?: Quién es y qué edad tiene el locutor que aprendió a reconstruirse tras infidelidad

08 jun. 2026 - 07:01 hrs.

Daniel Valenzuela es uno de los rostros más reconocidos de la radio y la televisión chilena. Locutor, animador y figura habitual de la pantalla, su carrera se ha mantenido sólida durante décadas. Sin embargo, su vida personal también estuvo marcada por momentos difíciles que lo obligaron a recomenzar. Ahora, en Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, enfrenta un nuevo capítulo.

¿Quién es Daniel Valenzuela?

Daniel Valenzuela tiene 49 años y es reconocido por su trayectoria en medios de comunicación chilenos. Fue parte del programa Dale Play y acumuló años de experiencia tanto en radio como en televisión. Fuera de las cámaras, su vida sentimental dio mucho que hablar.

El quiebre más doloroso: la infidelidad de su hermano

Uno de los capítulos más complicados de la vida personal de Daniel Valenzuela fue su separación de Paloma Aliaga, que se produjo tras una infidelidad de su propio hermano. El golpe fue doble: una traición de pareja y una traición familiar.

Desde entonces, Daniel Valenzuela optó por mantener su vida sentimental lejos del ojo público y enfocó su energía en sus hijas y en reconstruirse emocionalmente.

El romance con Yamila Reyna: amor entre pasillos

Su historia con Yamila Reyna comenzó en 2016 en los pasillos de Mega, cuando ella grababa la teleserie Ámbar y él hacía radio. Fueron las propias hijas de Daniel quienes los acercaron, al ser fanáticas del personaje que interpretaba la actriz argentina.

"Me cautivó lo simpática y buena onda. Siempre nos hemos llevado bien. Tuvo mucha onda con mis hijas, ese fue un anzuelo para un papá que quiere estar tranquilo", recordó el animador.

La relación prosperó y llegaron a convivir más de un año y medio. Pero el exceso de trabajo terminó desgastando el vínculo. Fue Daniel quien tomó la decisión de poner fin: "Nos dimos cuenta de que éramos más amigos que otra cosa, pero siempre la mejor de las ondas y los mejores recuerdos".

Lo que más destaca del ingreso de Daniel Valenzuela al reality de Mega es el rol que él mismo se autoasignó antes de entrar al encierro en Perú. Al tanto del complejo momento que vive Yamila Reyna tras su ruptura con Américo, el locutor fue claro: quiere acompañarla y apoyarla. "Está pasando un momento muy jodido, muy duro, pero Yamila sabe resolver todo", declaró.

La pregunta que ¿Volverías con tu ex? 2 intentará responder es si ese apoyo y esa admiración mutua pueden convertirse en algo más.

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