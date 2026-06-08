¿A qué hora se estrena "Volverías con tu ex? 2"? Revisa la programación de Mega para este lunes

08 jun. 2026 - 09:47 hrs.

Mega prepara una jornada cargada de emociones para este lunes 8 de junio, con nuevos capítulos de sus programas y teleseries más exitosas, además del esperado estreno de "Volverías con tu ex? 2", el reality que promete revivir intensas historias de amor, conflictos y reencuentros.

La señal continuará desarrollando las principales tramas de su programación habitual durante el día. Uno de los momentos más importantes se vivirá en "El Jardín de Olivia", donde Clemente enfrentará una compleja situación tras ser buscado por la policía.

Más tarde, la audiencia podrá seguir las novedades de "Reunión de Superados" antes de dar paso al debut de la nueva apuesta de Mega para el horario estelar.

¿A qué hora se estrena "Volverías con tu ex? 2"?

El esperado estreno de "Volverías con tu ex? 2" está programado para las 22:15 horas de este lunes, inmediatamente después de un nuevo episodio de "Reunión de Superados".

La nueva apuesta de Mega buscará conquistar a los televidentes con historias de antiguas parejas que volverán a encontrarse para enfrentar cuentas pendientes, emociones del pasado y la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor.

Programación de Mega para este lunes 8 de junio

Meganoticias Amanece: 05:45 horas.

Mucho Gusto: 08:00 horas.

Meganoticias Alerta : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 14:50 horas.

La Hora de Jugar: 15:50 horas.

El Jardín de Olivia (Lo Mejor): 16:35 horas.

El Jardín de Olivia: 17:30 horas.

Dale Play : 18:15 horas.

: 18:15 horas. Meganoticias Prime: 20:00 horas.

Reunión de Superados: 21:30 horas.

Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas .

. La Hora de Jugar Trasnoche: 00:20 horas.

Con esta programación, Mega apuesta por una noche marcada por las emociones, los conflictos pendientes y el regreso de uno de los formatos de telerrealidad más recordados por el público.