Yamila Reyna en Volverías con tu ex? 2: quién es y cuántos años tiene la actriz argentina que sigue creyendo en el amor

08 jun. 2026 - 07:02 hrs.

Yamila Reyna es una de las caras más queridas y controvertidas del espectáculo chileno. Actriz, comediante y figura del stand up, la argentina lleva años instalada en Chile y en el corazón del público. Pero su llegada a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega, llega en el peor y a la vez el más significativo momento de su vida.

¿Quién es Yamila Reyna?

Yamila Reyna tiene 47 años y es de origen argentino. En Chile se hizo conocida a través de las teleseries de Mega, el humor y el stand up, consolidándose como una figura versátil y cercana al público. Con el tiempo, su vida privada también se convirtió en noticia, principalmente por sus relaciones sentimentales.

La relación con Américo: el capítulo más difícil

El nombre que define el contexto de Yamila Reyna en Volverías con tu ex? 2 es el del cantante Américo. Su relación con él estuvo marcada por episodios de violencia física y psicológica que remecieron la farándula nacional y que escalaron hasta los tribunales con denuncias de violencia intrafamiliar. Pese a todo, Yamila Reyna no se rindió: sigue creyendo en el amor y en la posibilidad de construir una familia.

Es desde ese lugar de vulnerabilidad y resiliencia que llega al reality de Mega.

La historia con Daniel Valenzuela: un amor que nació en Mega

La conexión entre Yamila Reyna y Daniel Valenzuela tiene un origen muy particular: la teleserie Ámbar de Mega, donde ambos se cruzaron en 2016. Fueron las hijas de Daniel quienes hicieron de Cupido. "Lo conocí en Mega, yo haciendo una teleserie, él haciendo radio, y nos acercamos a través de sus hijas que eran fanáticas del personaje que hacía yo en la teleserie", recuerda la actriz con cariño.

Pasaron de conocerse a pololear y luego a convivir por más de un año y medio. Pero el exceso de trabajo y el desgaste del día a día terminaron apagando el romance.

Para Yamila Reyna, el reality de Mega no es solo un programa de televisión: es una oportunidad de reencontrarse con alguien que la conoció antes del dolor y que, según el propio Daniel Valenzuela, aún la admira profundamente. Daniel lo dijo claro al ser confirmados: "Está pasando un momento muy jodido, muy duro, pero Yamila sabe resolver todo".

¿Podrá este reencuentro en la selva peruana de ¿Volverías con tu ex? 2 transformarse en una segunda oportunidad? Esa es la pregunta que el reality de Mega intentará responder.

Todo sobre Yamila Reyna