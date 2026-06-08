¿Volverías con tu ex? 2: selva amazónica, cabaña de tentaciones y todo lo que debes saber del nuevo reality que se estrena hoy

08 jun. 2026 - 09:15 hrs.

El reality más querido de Chile vuelve con todo. Mega confirmó oficialmente el regreso de ¿Volverías con tu ex? 2, una nueva temporada del formato que en 2016 se convirtió en un fenómeno televisivo y que ahora promete revivir emociones, reencuentros y conflictos con un elenco completamente renovado.

El anuncio llegó de la manera más inesperada: en plena Gala del Festival de Viña 2026, el canal presentó el primer video promocional bajo el slogan "el gran amor de tu vida nunca se olvida". La nostalgia hizo el resto.

¿Dónde se graba Volverías con tu ex? 2?

A diferencia de la primera temporada, que se desarrolló en Calera de Tango, esta nueva versión de ¿Volverías con tu ex? 2 se graba íntegramente en Perú en dos etapas. La primera tiene lugar en la ciudad de Tarapoto, en plena selva amazónica peruana, donde los participantes del reality enfrentan pruebas extremas en un entorno salvaje con estructuras sobre el agua y desafíos de supervivencia.

Una vez superada esa fase, todos se trasladan al HUB de entretenimiento ubicado en Pachacamac, al sur de Lima, el mismo recinto donde Mega también grabó El Internado.

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La conducción de ¿Volverías con tu ex? 2 estará a cargo de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez, dos de los grandes fichajes de Mega para este proyecto. Ambos ya aparecen en las primeras imágenes oficiales liderando la competencia desde la selva peruana.

Novedades del formato

¿Volverías con tu ex? 2 mantiene el ADN del programa original con algunas modificaciones importantes. El productor ejecutivo Ignacio Corvalán confirmó que vuelve el "expulsor", la herramienta que permite a un participante eliminar a su expareja de las actividades festivas.

La gran novedad de esta edición es la "cabaña de las tentaciones", un espacio anexo a la casa principal donde la fidelidad y los sentimientos serán puestos a prueba en condiciones de mayor intimidad. A eso se suma "la pieza oscura", un lugar cuyo contenido solo conocerán el público y quienes estén dentro, generando morbo e incertidumbre entre las demás parejas.

Además, el reality de ¿Volverías con tu ex? 2 contará con un programa satélite en vivo donde participarán influencers, prensa, expertos y familiares de los concursantes, acercando el formato al estilo de Gran Hermano.

Las parejas confirmadas de Volverías con tu ex? 2?

Las 10 parejas confirmadas de ¿Volverías con tu ex? 2

¿Cuándo se estrena Volverías con tu ex? 2?

¿Volverías con tu ex 2 se estrena este lunes 8 de junio, en horario estelar por Mega, inmediatamente después de Reunión de Superados.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2