Sube costo de la línea de crédito de cuentas corrientes: Expertos llaman a darle prioridad a dicho pago

11 jun. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

Las líneas de crédito asociadas a las cuentas corrientes bancarias se han convertido en una de las formas de financiamiento más caras para los consumidores, según cifras publicadas por el Banco Central. En mayo, la tasa promedio anual de este producto alcanzó 25,61%, mientras que en el mismo mes del año 2025 llegaba a 24,19%

Ante este escenario, especialistas recomendaron priorizar el pago de este tipo de deuda, advirtiendo que sus intereses se acumulan rápidamente y pueden transformarse en una carga difícil de controlar.

"Lo más caro que existe hoy día son las líneas de sobregiro"

De acuerdo con expertos consultados por LUN, la línea de sobregiro asociada a la cuenta corriente debería ser la primera deuda en salir de la lista de pendientes cuando una persona mantiene varios compromisos financieros al mismo tiempo.

Jorge Berríos, director del Diplomado de Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, afirmó que "lo más caro que existe hoy día son las líneas de sobregiro y las tarjetas de crédito rotativas".

El riesgo de usar la línea de crédito como ingreso permanente

Víctor Salas, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago, advirtió que muchas personas terminan incorporando la línea de crédito como parte habitual de su ingreso mensual.

"Si todos los meses faltan $100.000, la persona recurre a la línea. Después, vuelve a hacerlo. Al final incorpora ese monto a su presupuesto habitual", explicó al citado medio.

El problema, agregó, es que los intereses de esta deuda se cobran diariamente sobre el saldo utilizado y pueden acumularse sin que el cliente perciba el verdadero costo financiero. Por ello, sostuvo que "pagar la deuda en sobregiro es la prioridad porque es la más cara".

Imagen creada con inteligencia artificial

También alertan por el crédito rotativo

Los especialistas también llamaron la atención sobre el crédito rotativo de las tarjetas, que se activa cuando una persona no paga completamente su deuda mensual y opta por cancelar solo una parte o el monto mínimo.

Según los datos publicados por LUN, mientras una compra en cuotas con tarjeta registró una tasa promedio anual de 10,99% en mayo, el crédito rotativo alcanzó 32,37%.

Frente a escenarios de sobreendeudamiento, los expertos sugieren evaluar mecanismos de refinanciamiento, como consolidar las deudas de líneas de crédito y tarjetas mediante un crédito de consumo tradicional.

Todo sobre Economía