Gobierno busca bajar tarifas del TAG: Morosidad en autopistas urbanas se duplicó en cinco años

11 jun. 2026 - 07:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno se encuentra negociando con las concesionarias de autopistas urbanas para avanzar en una eventual rebaja de las tarifas del TAG, en medio de un sostenido aumento de la morosidad entre los usuarios.

Según cifras expuestas por las autoridades, entre 2020 y 2025 se duplicó el porcentaje promedio de clientes que no pagan sus cuentas, mientras que en los últimos meses todas las autopistas concesionadas han registrado incrementos en sus niveles de morosidad.

Buscan acuerdos con las concesionarias

La posibilidad de reducir los cobros ha sido planteada por el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, quien explicó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con las empresas que administran las autopistas urbanas.

"Estamos conversando de manera individual con cada una de ellas para ver las oportunidades que hay de mejorar la tarifa para el pasajero. Yo creo que vamos a llegar a puerto dentro de este año", afirmó la autoridad.

Entre las alternativas que se evalúan se encuentra la extensión de algunas concesiones a cambio de menores tarifas para los usuarios, aunque la medida dependerá de las condiciones particulares de cada contrato.

Aumento de la morosidad preocupa a las autoridades

El incremento de conductores que no pagan el TAG es uno de los factores que mantienen el debate abierto. De acuerdo con los antecedentes entregados, algunas autopistas han experimentado alzas de hasta un 12% en la morosidad durante los últimos seis meses.

En esa línea, el presidente de Automovilistas Chile, Patricio Acosta, sostuvo que "hoy día, cuando un grupo familiar tiene que pagar luz, agua, gas, arriendo, colegio de los niños y la cuenta del TAG, obviamente va a privilegiar pagar sus gastos básicos. Se hace urgente una rebaja, una moratoria por el tema de las autopistas".

Además, también se han detectado casos de vehículos con patentes adulteradas, ocultas o derechamente inexistentes, una situación que dificulta la fiscalización y el cobro por el uso de las vías concesionadas.

Sin embargo, las autoridades sostienen que el fenómeno no responde únicamente al aumento en el costo de la vida o de los combustibles, ya que las cifras muestran una tendencia al alza desde hace varios años.

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