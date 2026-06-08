Grupo Luksic invertirá para extender vida útil de minera en el norte: ¿Hasta cuándo estará operativa?

08 jun. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Antofagasta Minerals, empresa del Grupo Luksic que comparte la propiedad de Minera Zaldívar con la canadiense Barrick Gold, anunció este lunes una inversión de US$900 millones para mantener en funcionamiento el yacimiento durante varios años más.

El anuncio fue realizado en el marco de Exponor, la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética, y fue respaldado públicamente por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

Según informó Pulso, el proyecto contempla la construcción de un nuevo sistema de impulsión que incorporará aguas servidas tratadas de la sanitaria Econssa al proceso productivo, lo que comenzaría a operar a partir de 2028.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la decisión de la compañía y la vinculó al clima de inversión actual en el país. "La extensión de la vida útil de Minera Zaldívar nos demuestra que, cuando existe certeza jurídica, innovación técnica y voluntad de trabajar en conjunto, los límites del desarrollo se expanden, no solo en términos económicos", afirmó la autoridad.

Con esto, la mina estaría en operaciones hasta el año 2051, extendiendo así su vida útil en aproximadamente un cuarto de siglo.

Generaría miles de trabajos

En materia laboral, el Ejecutivo destacó que la inversión generará hasta 5.000 puestos de trabajo durante el peak de construcción, además de sostener cerca de 4.000 empleos que actualmente dependen de la operación de la mina.

Todo sobre Economía