La mina de oro más grande de Latinoamérica busca volver a operar: Cerró hace tres décadas

08 jun. 2026 - 13:25 hrs.

Durante la década de 1980, una gigantesca excavación en medio de la selva amazónica se transformó en uno de los símbolos más impactantes de la fiebre del oro en Latinoamérica.

Se trata de la mina de Serra Pelada, ubicada en el estado de Pará, en Brasil, considerada la mayor excavación artesanal a cielo abierto de la historia del país y una de las más importantes de la región.

Aunque la explotación fue clausurada hace más de tres décadas, antiguos mineros y cooperativas locales mantienen vivo el sueño de reactivar la actividad extractiva, pese a los importantes obstáculos económicos, legales y operacionales que enfrentan.

Los planes para reactivar la mina

Aunque la explotación formal permanece detenida, numerosos exmineros continúan viviendo en la ciudad de Curionópolis y participan en distintas cooperativas que buscan impulsar el regreso de la actividad extractiva.

No obstante, el camino para una eventual reapertura está lejos de ser sencillo.

Las organizaciones enfrentan conflictos internos, deudas millonarias y diversas dificultades legales que han complicado la obtención de permisos y el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

Al mismo tiempo, algunos trabajadores han recurrido a la extracción clandestina, una práctica que ha sido objeto de operativos policiales en los últimos años.

Pese a ello, la actividad informal también ha reforzado la creencia de que aún existen importantes reservas de oro bajo el terreno de Serra Pelada, alimentando la esperanza de que la histórica mina pueda volver a operar algún día.

La historia de la mina que atrajo a 100 mil trabajadores

El descubrimiento de oro en Serra Pelada desencadenó una verdadera fiebre minera durante los años 80. En su momento de mayor actividad, cerca de 100 mil trabajadores llegaron hasta el lugar para participar en la extracción del mineral.

Las imágenes de miles de hombres escalando enormes paredes de tierra con sacos al hombro se convirtieron en una de las postales más reconocidas de la minería latinoamericana.

El trabajo se realizaba de manera completamente manual. Los mineros cargaban entre 30 y 60 kilos de roca y debían subir por precarias escaleras de madera conocidas popularmente como "Adiós mamita", debido al alto riesgo que implicaba utilizarlas.

Los accidentes, deslizamientos de tierra y caídas eran parte de una rutina marcada por la esperanza de encontrar oro y cambiar para siempre sus vidas.

De epicentro de la fiebre del oro a un enorme lago

Tras años de intensa explotación, la producción comenzó a disminuir y los problemas de seguridad se hicieron cada vez más evidentes.

Finalmente, el Gobierno brasileño ordenó el cierre de la mina en 1992, poniendo fin a una de las experiencias extractivas más emblemáticas de la historia reciente de Latinoamérica.

Actualmente, el enorme cráter que alguna vez albergó a miles de trabajadores tiene más de 150 metros de profundidad y se encuentra completamente inundado, luciendo como un gigantesco lago en medio de la selva.

El minero que encontró 700 kilos de oro

Entre las historias más llamativas asociadas a Serra Pelada se encuentra la de Chico Osório, uno de los trabajadores históricos del yacimiento.

Según relató en una entrevista recopilada por la agencia EFE, durante su paso por la mina logró extraer cerca de 700 kilos de oro, una fortuna que utilizó para realizar diversas inversiones.

Parte de esos recursos fueron depositados en un banco, otra parte se destinó a la compra de dos avionetas y el resto fue invertido en maquinaria y equipamiento para continuar con sus labores mineras.

Sin embargo, con el paso del tiempo perdió gran parte de su patrimonio. La entidad bancaria donde mantenía sus ahorros quebró y de sus inversiones iniciales hoy solo conserva un pozo y algunas máquinas deterioradas.

A pesar de ello, mantiene el optimismo sobre el potencial del lugar. "Lo más difícil es llegar al oro; después, ya no falta dinero, equipo bueno", aseguró.

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