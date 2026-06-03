Fiscalía brasileña presenta cargos contra exejecutivo chileno que insultó a tripulación y pasajeros en vuelo de Latam

03 jun. 2026 - 21:58 hrs.

¿Qué pasó?

El exejecutivo Germán Naranjo fue denunciado por la Fiscalía de Brasil tras protagonizar una serie de insultos racistas, xenófobos y homófobos durante un vuelo de Latam que cubría la ruta entre São Paulo y Fráncfort.

Según informó el medio brasileño O Globo, el acusado, exejecutivo de la empresa pesquera Landes, fue detenido el pasado 15 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos y desde entonces permanece en prisión preventiva por orden de la Justicia Federal.

¿Qué delitos enfrenta?

La denuncia presentada por el Ministerio Público Federal incluye cargos por atentado contra la seguridad del transporte aéreo e injurias raciales.

A ello se suman amenazas contra agentes de la Policía Federal, desacato y resistencia a la autoridad.

La Fiscalía precisó que tanto trabajadores de la aerolínea como efectivos policiales fueron víctimas de agresiones verbales por parte del imputado.

Justicia brasileña decretó prisión preventiva

Tras recibir los antecedentes reunidos por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, la Justicia aceptó la solicitud de detención preventiva.

La orden fue ejecutada el 15 de mayo, cuando Germán Naranjo regresó a Brasil procedente del extranjero y aterrizó nuevamente en el aeropuerto de Guarulhos.

Desde entonces, el abogado permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.

¿Qué ocurrió durante el vuelo?

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Ministerio Público Federal (MPF), el incidente se produjo a bordo de una aeronave de Latam, donde el pasajero comenzó a insultar en español a miembros de la tripulación.

La Fiscalía sostiene que las ofensas estuvieron relacionadas con el color de piel, la orientación sexual de algunos trabajadores y su nacionalidad brasileña.

Entre los hechos denunciados, el pasajero habría llamado “mono” a uno de los tripulantes e incluso realizó gestos imitando al animal. Asimismo, afirmó que ser gay “es un problema”.

El arresto se concretó posteriormente en una sala VIP de Latam ubicada en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos.

Según detalló la Fiscalía brasileña, momentos antes de su captura, también habría dirigido insultos de carácter racista contra trabajadoras del recinto, incluyendo camareras y una auxiliar de limpieza.