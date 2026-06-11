Wonder Park en Maipú: precios y horarios para las próximas vacaciones de invierno

11 jun. 2026 - 20:00 hrs.

El parque de diversiones Wonder Park confirmó la extensión de su temporada en Maipú debido al éxito de público, por lo que seguirá funcionando durante las vacaciones de invierno y hasta agosto.

Ubicado en Mall Arauco Maipú, el recinto ofrece una modalidad de acceso mediante pulsera que permite utilizar de manera ilimitada los juegos mecánicos habilitados durante una misma jornada.

¿Cuánto cuesta entrar a Wonder Park?

De acuerdo con la información publicada por el parque, los valores presenciales son los siguientes:

Pulsera o pase diario: $10.000.

Ticket para un juego mecánico: $3.000.

Ticket para un juego de habilidad: $2.000.

Además, en algunas fechas se han ofrecido entradas en preventa a través de Ticketplus con valores rebajados respecto al precio presencial.

Horarios de funcionamiento

Wonder Park está ubicado en Mall Arauco Maipú, en Longitudinal 4437, comuna de Maipú. Según la organización, el parque funciona entre las 17:00 y las 22:00 horas.

Sin embargo, la pulsera permite acceder de manera ilimitada a los juegos mecánicos entre las 18:00 y las 23:00 horas, sujeto a las condiciones operativas de cada jornada.

La extensión anunciada por la organización contempla funcionamiento hasta el 16 de agosto de 2026, permitiendo que el parque continúe operando durante las vacaciones de invierno y las semanas posteriores.

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La organización informó que las pulseras y tickets serán exigidos desde los 3 años de edad en cada juego mecánico. Asimismo, las pulseras son personales e intransferibles.

También se indicó que, una vez validada la pulsera, no será posible salir y volver a ingresar al recinto, mientras que algunos juegos, como la rueda panorámica y los juegos de habilidad, no están incluidos dentro del sistema de acceso ilimitado.

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