Zoológico Metropolitano: Horarios y cómo adquirir entradas para vacaciones de invierno

10 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, la búsqueda de panoramas para entretener a los más pequeños del hogar se vuelve una necesidad en los distintos núcleos familiares. Es por ello que uno de los más cotizados es el Zoológico Nacional, ya que el recinto cuenta con entrada totalmente liberada.

Ubicado en el Parque Metropolitano, en pleno corazón de Santiago, el lugar cuenta con una gran biodiversidad y se caracteriza por su respeto hacia los animales que viven en el recinto.

"El bienestar animal es prioridad en el Zoológico Nacional, por lo que se trabaja bajo los más altos estándares y con base en evidencia científica, de manera de que los animales nuestro cuidado prosperen y tengan una buena calidad de vida. Para ello, se promueve el bienestar de los animales mediante el Modelo de los Cinco Dominios del Bienestar Animal (Nutrición, Salud, Alojamiento o Entorno, Conducta, y Bienestar Mental)", señalan en su web.

¿Cuáles son los horarios del Zoológico Metropolitano?

Durante las vacaciones de invierno, el recinto capitalino tendrá los siguientes horarios:

Martes a domingo desde 10:00 a las 17:00 horas.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas para el Zoológico Metropolitano son totalmente gratuitas; sin embargo, el lugar tiene una capacidad diaria de 4.000 asistentes.

Para conseguir los tickets, debes entrar aquí.

Ingresa los datos: Registra tus antecedentes personales y los de tus acompañantes en el sistema de reservas.

Agenda la fecha: Selecciona el día en que deseas asistir y presiona el botón "Obtén tu ticket".

y presiona el botón "Obtén tu ticket". Presenta tu código: El sistema generará un comprobante que deberás mostrar directamente en las boleterías del recinto el día de tu visita.

Recomendaciones y restricciones para visitar el lugar:

Sin embargo, para garantizar una visita segura, el recinto cuenta con una serie de normativas obligatorias que los asistentes deben aceptar al momento de reservar su ticket:

Restricción de edad: Los menores de 14 años deben ingresar obligatoriamente acompañados por un adulto responsable.

Los menores de 14 años deben ingresar obligatoriamente acompañados por un adulto responsable. Prohibición de ruedas : No se permite el ingreso con bicicletas, skates, scooters, patines ni vehículos similares.

: No se permite el ingreso con bicicletas, skates, scooters, patines ni vehículos similares. Sin mascotas : Está prohibido el acceso con animales domésticos.

: Está prohibido el acceso con animales domésticos. Espacio libre de humo : No se permite fumar en ningún sector de Parquemet.

: No se permite fumar en ningún sector de Parquemet. Ingreso único: Una vez que salgas de las dependencias del zoológico, no podrás volver a entrar con la misma entrada.

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