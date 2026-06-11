Minsal advierte peak de circulación viral y hace urgente llamado a vacunar a los grupos de riesgo

11 jun. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, entregó el más reciente Reporte Semanal de la Campaña de Invierno, revelando una compleja situación epidemiológica en el país. Durante la última semana analizada, la positividad de los exámenes respiratorios alcanzó un 48,4%, consolidándose como la cifra más alta registrada en lo que va del año.

Ante este escenario, las autoridades han encendido las alarmas no solo por el volumen de contagios, sino por un cambio inusual en el comportamiento de los virus en circulación.

Influenza A lidera los contagios y la Influenza B preocupa por su aparición anticipada

De acuerdo con el informe de epidemiología, el panorama de los virus respiratorios mutó rápidamente. Mientras que en las semanas previas el rinovirus lideraba los diagnósticos, hoy la Influenza A se posiciona en el primer lugar con un 32,2% de los casos detectados.

El Rinovirus pasó al segundo puesto (27,4%), pero la mayor sorpresa para los expertos ha sido el incremento de la Influenza B, que ya representa el 15,5% de las muestras.

La subsecretaria Pizarro calificó este fenómeno como "inusual", ya que la cepa B suele manifestarse hacia finales de la temporada invernal o en primavera, y no en pleno invierno. En menor medida, también hay parainfluenza (9,3%), adenovirus (5,7%) y Virus Respiratorio Sincicial (VRS) con un 5,0%.

El llamado urgente a la vacunación

Pese a que la cobertura general de vacunación contra la Influenza alcanza un 73,4% a nivel nacional —con más de 7,6 millones de dosis administradas—, la preocupación de las autoridades radica en el estancamiento de los grupos más vulnerables.

Mientras el personal de salud supera el 90% de inmunización, los niños de 6 meses a 5 años (59,1%), las personas de 60 años y más (58,8%) y las embarazadas (63%) muestran un avance peligrosamente lento.

"Quiero aprovechar la oportunidad para reforzar el llamado a vacunarse, sobre todo en estos grupos de riesgo... porque justamente son ellos los que tienen las coberturas más bajas y los que además se pueden enfermar gravemente y hospitalizar", enfatizó la subsecretaria Alejandra Pizarro.

Como contraparte positiva, desde la cartera felicitaron a la región de Tarapacá, que lidera el avance nacional con un 80,6% de cobertura, rozando el objetivo óptimo del 85%. Por otro lado, la inmunización contra el VRS (destinado a recién nacidos y lactantes) ha sido un éxito rotundo, alcanzando un 96,3% de cobertura.

Presión en la Red Asistencial y aumento de hospitalizaciones

El incremento de la positividad ya se está reflejando en los servicios de urgencia y en las camas hospitalarias. Actualmente, el 33,3% de todas las consultas de urgencia en el país corresponden a causas respiratorias, evidenciando un alza generalizada que afecta principalmente a niños y jóvenes.

En cuanto a la ocupación de camas críticas, el panorama es el siguiente:

Camas críticas pediátricas : la ocupación es del 72,1% (de un total de 760 habilitadas).

: la ocupación es del 72,1% (de un total de 760 habilitadas). Camas críticas de adultos: registran un estado mucho más ajustado, con un 94,2% de ocupación (de 4.453 camas totales disponibles).

Los expertos de la Campaña de Invierno destacaron la situación de los adultos mayores de 65 años. Aunque sus hospitalizaciones subieron un 5,5% esta semana, las autoridades advierten que es el único grupo etario que arrastra una tendencia al alza ininterrumpida desde mediados de abril.

Todo sobre Influenza