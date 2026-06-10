Evacúan a tripulante chino desde embarcación frente a Huasco: Activan protocolo sanitario y descartan alerta epidemiológica

10 jun. 2026 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de emergencia se desarrolló la noche del martes en la comuna de Huasco, región de Atacama, luego de que un tripulante de nacionalidad china fuera evacuado desde una embarcación que navegaba frente a las costas de la comuna con destino a Iquique.

Según informó la Municipalidad de Huasco, la persona presentó problemas de salud a bordo, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para coordinar su rescate y traslado a un recinto asistencial.

Capitanía de Puerto coordinó el rescate

En el operativo participaron efectivos de la Armada, a través de la Capitanía de Puerto de Huasco, además de voluntarios de Bomberos, personal de salud y funcionarios de Seguridad Pública Municipal.

Desde el municipio señalaron que los equipos trabajaron de manera coordinada para asegurar el traslado oportuno de la persona a un recinto de salud.

Hospital informó aplicación de protocolos de seguridad

Posteriormente, el Hospital de Huasco confirmó que se encontraba atendiendo al ciudadano extranjero y precisó que el procedimiento se estaba desarrollando bajo los protocolos clínicos y de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Asimismo, indicó que la situación es monitoreada por la Seremi de Salud, el Servicio de Salud y la Dirección del Hospital, organismos que mantienen coordinación permanente durante el procedimiento.

Autoridades llaman a evitar rumores

Tanto el municipio como el hospital hicieron un llamado a la comunidad a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de antecedentes no confirmados.

Además, las autoridades aclararon que el procedimiento corresponde a una atención médica y que no se ha informado ninguna alerta epidemiológica asociada al caso.

De todas maneras, las autoridades señalaron que cualquier información adicional "será entregada oportunamente a la comunidad, resguardando siempre la privacidad, dignidad y confidencialidad de la persona atendida".

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