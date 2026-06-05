Minsal llama a vacunarse contra el sarampión antes de viajar: Advierten que niños sin dos dosis no deberían salir del país

05 jun. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno y en medio del aumento de los viajes internacionales, el Ministerio de Salud reforzó el llamado a revisar el estado de vacunación contra el sarampión, especialmente en niños que tengan previsto salir de Chile durante las próximas semanas.

La subsesecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, enfatizó que es fundamental verificar que los menores cuenten con las dos dosis de la vacuna antes de emprender un viaje al extranjero, considerando los brotes que actualmente afectan a diversos países.

“Tan importante como preparar el itinerario de vacaciones de invierno, también lo es tener el esquema de vacunación de los niños al día, especialmente, cuando en países como México, Canadá, Estados Unidos y Perú, por nombrar solo algunos, se registran brotes de sarampión”, señaló la autoridad.

Niños sin esquema completo no deberían viajar

La subsecretaria explicó que la cercanía de las vacaciones de invierno y la realización de grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol, incrementan los desplazamientos y el contacto entre personas provenientes de distintos países.

“La cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio de grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol, aumentan los desplazamientos y el contacto entre personas de distintos países y los niños deben estar protegidos, pues el sarampión es extremadamente contagioso: un solo infectado puede contagiar a entre 12 y 18 personas”, afirmó.

Pizarro fue enfática al señalar que los padres y tutores deben revisar el carnet de vacunación de los menores antes de viajar.

“Es responsabilidad de los padres o tutores revisar el carnet de vacunación de sus niños y chequear que están protegidos contra el sarampión. Si los niños no cuentan con las dos dosis contra el sarampión, se recomienda no viajar. Por lo que se tienen que vacunar 15 días antes del viaje para tener inmunización”, indicó.

Actualmente, pese a que Chile acumula más de 30 años sin transmisión autóctona de sarampión gracias a la vacunación preventiva aplicada a los 12 y 36 meses de edad, las autoridades estiman que cerca de 95 mil niños de hasta seis años no cuentan con su esquema completo de inmunización.

Cuáles son las recomendaciones para niños y adultos

La subsecretaria explicó que los lactantes de entre seis meses y un año que aún no reciben su primera dosis y deban viajar al extranjero deben adelantar su vacunación para salir protegidos del país. Posteriormente, deberán recibir igualmente las dosis correspondientes a los 12 y 36 meses.

Asimismo, los menores de 18 años que no tengan sus dos dosis deben regularizar su situación antes de viajar.

En el caso de los adultos nacidos entre 1971 y 1981 que no tengan certeza de haber recibido ambas dosis, la recomendación es aplicarse una dosis de refuerzo si tienen contemplado viajar al extranjero.

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