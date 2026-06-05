Gobierno da primer paso para construir un nuevo Hospital de Alta Complejidad en Arica

05 jun. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, anunció este viernes el inicio del proceso para concretar la construcción de un nuevo Hospital de Alta Complejidad en Arica, luego de que el proyecto obtuviera la pertinencia técnica necesaria para avanzar a su etapa de prefactibilidad.

El anuncio fue realizado desde el Morro de Arica durante una sesión de la Comisión de Zonas Extremas del Senado, instancia donde participaron autoridades nacionales, regionales y parlamentarias para abordar los desafíos de desarrollo de los territorios más alejados del país.

La iniciativa busca fortalecer la red asistencial de la región y responder al crecimiento sostenido de la población, además de descongestionar la demanda que actualmente enfrenta el Hospital Regional Dr. Juan Noé.

Ministra instruye iniciar los estudios del proyecto

Durante su intervención, la secretaria de Estado destacó la importancia de avanzar en una solución de largo plazo para la región.

“Arica necesita fortalecer su capacidad hospitalaria y responder al crecimiento sostenido de su población. Este nuevo hospital es una solución estructural que permitirá acercar prestaciones de salud a las personas, fortalecer la red pública y descongestionar el Hospital Regional Dr. Juan Noé”, señaló la ministra May Chomali.

Asimismo, confirmó el inicio formal de las gestiones para desarrollar los estudios previos a la construcción del recinto.

“Es por ello que desde Salud estamos impulsando el proyecto del nuevo hospital de Arica, un hospital de alta complejidad, y le estamos instruyendo a la directora del Servicio de Salud que inicie todos los trámites necesarios para iniciar el estudio de prefactibilidad”, anunció.

Nuevo recinto contará con 140 camas

El proyecto contempla la construcción de un establecimiento de segundo nivel de atención con aproximadamente 140 camas de hospitalización y tres pabellones de cirugía mayor, infraestructura que permitirá aumentar la capacidad resolutiva de la región y responder a la creciente demanda de atención médica.

El futuro hospital se emplazará en un terreno fiscal de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ladera de Avenida Capitán Ávalos, a la altura de calle Yerbas Buenas, sector donde además se proyecta el desarrollo de nueva infraestructura sanitaria para la ciudad.

Actualmente, Arica y Parinacota registra una tasa de camas hospitalarias inferior al promedio nacional, situación que ha impulsado la necesidad de nuevas inversiones para fortalecer la atención de salud en la región.

Formación de especialistas y planificación de largo plazo

Junto con el anuncio del hospital, la ministra destacó el inicio de la formación de especialistas médicos en la región gracias a un convenio con la Universidad de Tarapacá.

“Esto se suma a que ya el segundo semestre, en convenio con la Universidad de Tarapacá, estamos iniciando la formación de los dos primeros especialistas formados en la región, que esperamos que sigan en la región, y esperamos que esto sean dos muy buenas noticias para Arica”, afirmó.

Chomali explicó además que la etapa de prefactibilidad permitirá desarrollar los estudios técnicos y preinversionales necesarios para avanzar posteriormente hacia la fase de factibilidad y su ingreso al Sistema Nacional de Inversiones.

“Estamos construyendo las bases para una red de salud más moderna, más cercana y preparada para los desafíos futuros de Arica y Parinacota. Este es un proyecto estratégico para la región y seguiremos trabajando para convertirlo en una realidad”, concluyó la secretaria de Estado.