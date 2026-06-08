El anticonceptivo que nadie vio venir: el teléfono inteligente

08 jun. 2026 - 17:54 hrs.

Los gobiernos de todo el mundo luchan por encontrar formas de revertir la drástica caída de las tasas de natalidad. El fenómeno no es nuevo; en Estados Unidos, por ejemplo, los nacimientos entre adolescentes han disminuido de manera constante desde principios de la década de 1990. Sin embargo, esta tendencia de largo plazo no explica por completo la aceleración reciente del declive.

Las grietas en el relato dominante

Aunque las explicaciones tradicionales apuntan a factores económicos y culturales, estas omiten un cambio abrupto. Desde 2007, la fertilidad en Estados Unidos ha experimentado una caída del 22%. Algunos académicos se muestran escépticos ante nuevas teorías, argumentando que la tendencia a la baja es anterior, pero la pregunta persiste: ¿qué factor intensificó la caída de manera tan marcada a partir de ese año en particular?

Introducción de la variable oculta

Nuevos estudios sugieren que se ha pasado por alto a un culpable clave. "¿Es el iPhone un anticonceptivo?", preguntaba un artículo publicado el lunes por la Oficina Nacional de Investigación Económica. La economista de Middlebury College, Caitlin Myers, y su estudiante Ezekiel Hooper probaron la hipótesis de que los teléfonos inteligentes —que surgieron con el primer iPhone en 2007— podrían tener algo que ver con la caída de la fertilidad.

La evidencia en los datos

Para demostrar su influencia, los investigadores compararon condados estadounidenses que tenían cobertura de AT&T (la única red con iPhone hasta 2011) con aquellos que tenían poca o ninguna. Descubrieron que el acceso al iPhone se correlacionaba con reducciones en los nacimientos de entre 4,5 y 8,0% en mujeres de 15 a 19 años y de entre 3,2 y 6,6% en las de 20 a 24 años, con descensos menores pero significativos también en mujeres de más edad.

Otra investigación, de los economistas Nathan Hudson y Hernan Moscoso Boedo, analizó datos del Banco Mundial en 128 países y encontró que el descenso de las tasas de natalidad se aceleró una vez que los teléfonos inteligentes estuvieron ampliamente disponibles.

Un choque tecnológico global

Esta nueva evidencia reinterpreta la historia. Si bien los iPhone no son la "única causa", el teléfono inteligente "desempeñó un papel considerable en la caída de los nacimientos en Estados Unidos" después de 2007. Los investigadores concluyen que "a medida que los teléfonos inteligentes modernos se difundieron, el tiempo pasado con amigos en persona y la actividad sexual cayeron en picada junto con el creciente consumo de pornografía, un posible sustituto del sexo en pareja".

El fenómeno, observado en países "con sistemas de salud, bienestar, entornos económicos y culturales fundamentalmente diferentes", apunta a "un choque tecnológico global común".