Hospital de Iquique deberá pagar millonaria suma por errado diagnóstico de cáncer: Paciente pasó 4 años postrada

11 jun. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Tercer Juzgado de Letras de Iquique dictó un fallo que condena al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames y al Servicio de Salud de Tarapacá a pagar una indemnización de 100 millones de pesos por concepto de daño moral, luego de que se acreditara una negligencia médica que obligó a una paciente a pasar años postrada en cama "a la espera de su fallecimiento" por un cáncer terminal que jamás tuvo.

La resolución judicial dejó al descubierto una negligencia calificada como "inexcusable" por parte del recinto asistencial, el cual diagnosticó a la mujer con un supuesto cáncer urotelial de uréter derecho sin haber activado los protocolos mínimos ni realizar los exámenes requeridos para confirmar la enfermedad.

Cinco años sin una biopsia

De acuerdo a los antecedentes entregados por el tribunal, todo comenzó en el año 2020. El dictamen detalla que la situación se extendió por casi cinco años, mismo periodo en el que la paciente se mantuvo en cama "a la espera de su fallecimiento producto del cáncer diagnosticado".

El fallo consigna que durante todo ese tiempo, tanto la afectada como su hija-cuidadora "manifestaron preocupación acerca de lo incierto del diagnóstico", viviendo bajo la angustia de que les indicaran que era un tumor maligno sin que el hospital realizara la biopsia para confirmarlo.

El fallo redactado por el magistrado Álvaro Arriagada Fernández es claro en señalar que "el daño sufrido por las demandantes deriva de la negligencia médica inexcusable de los demandados, el cual no puede ser soslayado bajo la premisa de haberse proporcionado información a la paciente, información que era incorrecta al no seguirse los protocolos respectivos".

Esta prolongada exposición a tratamientos invasivos y dolorosos le terminó provocando un cuadro clínico complejo que, según la justicia, "se configura en un marco de estrés crónico y vulnerabilidad asociada a la edad".

El desglose de la indemnización

La justicia determinó que el actuar del hospital iquiqueño rompió las exigencias básicas establecidas por el Ministerio de Salud para el manejo de pacientes oncológicos. Ante este escenario, el tribunal fijó una compensación económica total de 100 millones de pesos a modo de reparación por el daño moral al que ambas mujeres fueron expuestas de forma sistemática.

La resolución determina el pago de $60.000.000 a favor de la paciente afectada en su calidad de víctima directa de la falta de servicio. Asimismo, el dictamen judicial asignó una suma de $40.000.000 para su hija, tras acreditarse que sufrió la misma situación de negligencia por más de cuatro años en su rol de cuidadora, viviendo bajo la premisa incorrecta de un desenlace fatal inminente para su madre.