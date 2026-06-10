Confirman muerte de tripulante chino evacuado desde embarcación en Huasco: Seremi descarta caso de ébola

10 jun. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de Atacama informó este miércoles del fallecimiento del tripulante chino que había sido evacuado desde una embarcación pesquera china que navegaba frente a las costas de Huasco, a causa de una condición de salud que requería atención médica.

La entidad además descartó que el caso tenga relación con ébola.

Paciente fue evacuado desde embarcación

Según informó la autoridad sanitaria, el martes se recibió una notificación de recalada forzosa en el puerto de Huasco de la embarcación Lulan Yuan Yu 058, debido a que uno de sus tripulantes requería atención médica de urgencia.

Tras ello, se activaron los protocolos sanitarios, coordinando el trabajo entre la Autoridad Marítima, la Seremi, el Servicio de Salud de Atacama y la red asistencial de la provincia.

Asimismo, el Hospital Manuel Magalhaes Medling de Huasco y el Hospital Provincial del Huasco, en Vallenar, implementaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones con el objetivo de brindar una atención oportuna y segura.

¿Qué se sabe de su causa de muerte?

La Seremi de Salud indicó que, pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos, "el paciente falleció producto del deterioro de su estado de salud.

Por su parte, el alcalde de Vallenar, Víctor Isla Lutz, señaló que el ciudadano chino, de 35 años, ingresó al Hospital Provincial del Huasco con "complicaciones vasculares".

"Este ciudadano de origen chino contaba con enfermedades vasculares, lo que finalmente detonó en un paro cardiorrespiratorio que le provocó el deceso en horas de la noche", sostuvo la autoridad comunal.

Descartan que el caso sea compatible con ébola

La Seremi de Salud enfatizó que "de acuerdo con los antecedentes clínicos y epidemiológicos disponibles hasta el momento, la sintomatología observada no es compatible con ébola".

Además, recordó que la embarcación "zarpó desde China y arribó directamente a Chile, sin registrar tránsito por el continente africano. Los antecedentes recabados serán puestos a disposición de Fiscalía y autoridades competentes".

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantener la tranquilidad, informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.