Fútbol femenino por Mega: Coquimbo Unido y Universidad de Chile repartieron puntos en el norte

25 abr. 2026 - 17:01 hrs.

El fútbol femenino se vive por Mega y todas sus plataformas. Y es que este sábado se enfrentaron Coquimbo Unido y Universidad de Chile, equipos que repartieron puntos tras un empate sin goles.

El compromiso, correspondiente a la fecha 5 del Torneo Nacional, fue transmitido a todo el país y el mundo por la señal abierta de Mega, directamente desde el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El primer tiempo no contó con grandes opciones de abrir el marcador, aunque ambos equipos tuvieron sus chances.

La capitana azul, Daniela Zamora, estuvo cerca de celebrar, pero su remate se fue desviado cuando definió en plena área. Y la respuesta local llegó por intermedio de Alexa San Francisco, quien no tuvo precisión para superar a la portera colegial con un suave "globito".

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En el segundo tiempo llegaron las modificaciones, pero el marcador no se movió.

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Tras este partido, la U se mantiene en la cima de la tabla de posiciones con 13 puntos, mientras que las jugadoras pitaras están, momentáneamente, en el sexto lugar al sumar 8 unidades.