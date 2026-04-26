"Menos mal que tengo cuero de chancho": Mara Sedini responde a críticas y acusa campaña de agresiones políticas

26 abr. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del debate político y de las críticas que ha enfrentado en las últimas semanas, la ministra Vocera de Gobierno, Mara Sedini, respondió a los cuestionamientos sobre su gestión, defendió el trabajo del Ejecutivo y acusó ataques personales dirigidos especialmente contra mujeres del gabinete.

La secretaria de Estado, en entrevista con Ex-Ante, señaló que las críticas forman parte de la actividad pública, aunque advirtió que en algunos casos se ha cruzado una línea.

"Menos mal que tengo cuero de chancho"

"En política uno está expuesto y es normal que haya críticas. Lo que me llama la atención es la agresividad y la fijación en cómo las ministras se peinan, se visten, se maquillan, si están gordas, si están flacas", expresó.

En esa línea, sostuvo que existe un trato desigual hacia las mujeres que integran el gabinete y aseguró que se han difundido ataques personales contra distintas autoridades.

Además, afirmó que estos episodios tienen una intencionalidad política. "Cuando a la izquierda le faltan argumentos, recurre al bullying desde la banalidad. Ahora, menos mal que tengo cuero de chancho", comentó.

Consultada por su evaluación en encuestas, Sedini relativizó los sondeos y planteó que el Gobierno está enfocado en las decisiones de fondo. "Las encuestas son fotografías del momento", indicó, agregando que su cargo también ha debido enfrentar temas complejos como el alza de los combustibles.

Respecto del proyecto de reconstrucción y las críticas de la oposición, defendió las medidas impulsadas por la administración y afirmó que responden a compromisos asumidos con la ciudadanía. Según explicó, el foco está puesto en incentivar la inversión, fortalecer a las pymes y promover el empleo formal.

Finalmente, la ministra descartó tensiones dentro del equipo comunicacional del Gobierno y aseguró que existe coordinación permanente entre las distintas áreas. "Nosotros somos un equipo comunicacional coordinado que trabaja muy de la mano y conversa todo el día sobre todos los temas", concluyó.

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