"El mecanismo principal es que lleguemos a un acuerdo": Jefe de la Dirección del Trabajo explica cómo aplicar reducción a 42 horas

26 abr. 2026 - 18:09 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 26 de abril, la Ley de 40 Horas tuvo un nuevo avance al implementarse una reducción de 2 horas a la jornada laboral, quedando así establecido un régimen de trabajo de 42 horas para todos los trabajadores afectos a la normativa.

A este nuevo avance se refirió el director nacional del Trabajo, David Oddó, quien señaló que "el mecanismo principal al cual nos invita la ley es que lleguemos a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para la aplicación de esta rebaja".

¿Qué pasa si no hay acuerdo con el empleador?

Ante la duda sobre qué ocurre cuando no hay un acuerdo con el empleador, el titular de la Dirección del Trabajo (DT) sostuvo que la ley y el organismo que dirige "hemos entregado normas claras para dar certezas sobre cómo aplicar esta rebaja".

Según explicó, en una jornada laboral de cinco días a la semana, se debe aplicar una rebaja de "una hora en dos días"; mientras que para una jornada de seis días, se debe aplicar "50 minutos en un día, 50 minutos en otro y el saldo de 20 minutos un tercer día".

"Como Dirección del Trabajo nos hemos desplegado para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral a través de nuestros equipos en terreno y también teniendo activados todos nuestros canales digitales y presenciales, para que en caso de incumplimiento pueda efectuar la denuncia", cerró Oddó.

Exministra Jara valora nuevo avance de la ley

Una de las impulsoras de la Ley de 40 Horas fue la exministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien valoró este nuevo avance de la legislación en sus redes sociales con una fuerte crítica política al Gobierno.

"¡Hoy 26 de abril se rebajan a 42 las horas laborales! Y aunque a la ultraderecha no le guste que las personas tengan derechos que las protejan, no podemos permitir retrocesos", escribió la excandidata presidencial en su cuenta de X (Twitter).

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