Trump defiende construcción en la Casa Blanca tras tiroteo: "Nunca habría ocurrido con el salón de baile"

26 abr. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó el domingo el tiroteo de la víspera en una gala a la que asistió en Washington para justificar su cuestionado proyecto de construir un enorme salón de baile en la Casa Blanca, cuyo futuro se dirime en los tribunales.

Los disparos ocurrieron el sábado por la noche, cuando agentes del Servicio Secreto redujeron al hombre armado que intentó irrumpir en la cena anual de la prensa en el hotel Washington Hilton, a la que asistían el mandatario, la primera dama, altos funcionarios del gobierno y cientos de periodistas.

¿Qué dijo Trump?

"Este incidente nunca habría ocurrido con el salón de baile ultrasecreto militarmente que está actualmente en construcción en la Casa Blanca", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Valorado en 400 millones de dólares, ese salón se ha convertido en un proyecto personal para Trump durante su segundo mandato.

En octubre, hizo demoler una ala entera de la Casa Blanca para edificar allí este recinto pensado para acoger hasta mil personas en recepciones y cenas en honor, cuya construcción fue suspendida por un juez federal.

Pero la comparación que hizo el presidente resulta engañosa, ya que la gala del sábado no es un evento oficial, sino privado. La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca era a pocas calles al norte de la Casa Blanca, en el hotel donde se viene realizando desde hace décadas.

Trump ya había mencionado el salón de baile en la Casa Blanca durante una rueda de prensa el sábado por la noche tras el tiroteo, y muchos de sus aliados políticos manifestaron su apoyo a su construcción.

La calle frente al hotel Washington Hilton fue también el escenario del intento de asesinato en 1981 contra el expresidente Ronald Reagan.

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