Camioneros del Biobío no descartan paro por alza del combustible: "Es imposible seguir rodando si no se ajustan las tarifas"

20 abr. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

La creciente alza en el precio de los combustibles mantiene en alerta al gremio de transportistas en la región del Biobío, donde no descartan iniciar movilizaciones si no se adoptan medidas que permitan enfrentar el escenario actual.

Desde el sector, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, advirtió que la situación ya está teniendo efectos concretos en la actividad. Según explicó, un número relevante de transportistas ha optado por dejar de operar debido a la falta de rentabilidad.

¿Qué dijeron los camioneros sobre un posible paro?

"Es imposible si no se ajustan las tarifas poder seguir rodando por un tema de que se trabaja a pérdida. Aquí nosotros ya cuantificamos que hay un 20% (de camioneros), y por sobre eso", señaló.

El dirigente agregó que el fenómeno continúa en aumento: "Está pasando cada día, se van sumando más colegas que están dejando de trabajar porque no les da su capital para poder hacerlo y se trabaja ya a pérdida por el ítem petróleo".

En ese contexto, planteó que una eventual paralización no respondería a una estrategia de presión, sino a una imposibilidad económica de seguir operando. Además, solicitó al Gobierno intervenir para identificar a las empresas que no han ajustado sus tarifas y promover una actualización de los valores.

Desde la Federación del Transporte en la zona, su presidente Germán Faúndez recordó que ya se presentó una solicitud al Ejecutivo para congelar el precio del combustible, iniciativa que esperan sea considerada en el corto plazo.

El dirigente también advirtió sobre el impacto estructural del problema, destacando que gran parte de la carga en el país depende del transporte terrestre. En esa línea, sostuvo que "el 95,96% de la carga la mueven los camiones", alertando que, de no existir soluciones, el sector podría enfrentar un escenario crítico.

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