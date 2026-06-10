Cortes de agua por hasta 11 horas: Revisa los sectores afectados en la RM este miércoles
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 10 de junio, debido a trabajos de mantención.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 11 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?
San Miguel: Desde las 15:30 hasta las 02:30 horas del jueves 11 de junio
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
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