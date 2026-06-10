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Cortes de agua por hasta 11 horas: Revisa los sectores afectados en la RM este miércoles

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 10 de junio, debido a trabajos de mantención. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 11 horas. 

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles? 

San Miguel: Desde las 15:30 hasta las 02:30 horas del jueves 11 de junio

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Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

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