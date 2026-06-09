Cortes de agua en la Región Metropolitana: Revisa los sectores que se verán afectados este martes
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este martes 9 de junio.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el que podría extenderse por varias horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horasIr a la siguiente nota
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
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