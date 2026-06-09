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Cortes de agua en la Región Metropolitana: Revisa los sectores que se verán afectados este martes

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este martes 9 de junio. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el que podría extenderse por varias horas. 

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes? 

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas
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Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas

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