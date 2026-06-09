Cortes de agua en la Región Metropolitana: Revisa los sectores que se verán afectados este martes

09 jun. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó una serie de cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este martes 9 de junio.



A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el que podría extenderse por varias horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas



Aguas Andinas

Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas



Aguas Andinas

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