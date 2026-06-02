Cortes de agua de hasta 9 horas: Revisa las comunas de Santiago afectadas por trabajos
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Aguas Andinas publicó un mapa con los trabajos programados de este miércoles 3 de junio, lo que provocará que una parte de sus clientes queden sin suministro de agua por algunas horas.
Según informó el organismo, son dos las comunas afectadas, entre las que figuran Conchalí y Peñalolén.
En más de un caso, la interrupción del servicio podría extenderse por hasta 15 horas, por lo que se aconseja estar atento a los canales digitales de la empresa.Ir a la siguiente nota
Las comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 03 de junio
Conchalí 15:00 del miércoles a las 01:00 horas del jueves 4
Peñalolén 15:00 horas del martes a 21:00 horas del miércoles
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