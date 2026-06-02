Cortes de agua de hasta 9 horas: Revisa las comunas de Santiago afectadas por trabajos

02 jun. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas publicó un mapa con los trabajos programados de este miércoles 3 de junio, lo que provocará que una parte de sus clientes queden sin suministro de agua por algunas horas.

Según informó el organismo, son dos las comunas afectadas, entre las que figuran Conchalí y Peñalolén.

En más de un caso, la interrupción del servicio podría extenderse por hasta 15 horas, por lo que se aconseja estar atento a los canales digitales de la empresa.

Las comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 03 de junio

Conchalí 15:00 del miércoles a las 01:00 horas del jueves 4

Peñalolén 15:00 horas del martes a 21:00 horas del miércoles

Todo sobre corte de agua