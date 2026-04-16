"Todos me preguntan si nos vamos a paro el lunes": Líder gremial aborda posible movilización de camioneros por combustibles

16 abr. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Ahora, el presidente de la Confederación Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, manifestó su preocupación ante el alza sostenida de los combustibles y advirtió una posible paralización del transporte de carga para el próximo lunes.

"Nosotros somos los pequeños, quienes debemos trabajar al día"

Sandoval marcó distancia con otras dirigencias gremiales, señalando que la realidad de su sector difiere significativamente de la de las grandes empresas de transporte que operan con contratos estables con mineras, el Estado o generadores de carga.

"Nosotros somos los pequeños, los que tenemos que trabajar al día. Entonces, la mirada de nosotros es totalmente distinta a lo que apuntan los presidentes de las otras confederaciones. Por eso es que hay un descontento de todos los pequeños y medianos transportistas", explicó.

En ese sentido, manifestó su disconformidad con lo anunciado por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional la noche del miércoles: "Esperábamos que hubiera un bono para el tanque de combustible, ya que en un par de semanas habrá 10 mil o 15 mil camiones parados".

"Todos me preguntan si nos vamos a paro el lunes"

En relación con una eventual paralización, explicó que aún no hay una decisión tomada, aunque reconoció que el escenario se mantiene en evaluación.

"Nosotros somos los últimos en hablar de paro", indicó, precisando que han optado por la cautela debido al poco tiempo que lleva el actual Gobierno. No obstante, insistió en que esperan "alguna señal de buena fe para los pequeños y medianos transportistas".

"En este momento en mi WhatsApp todos me están preguntando si nos vamos a ir a paro el día lunes. Yo no soy quien les va a contestar esa pregunta", afirmó Sandoval.

En la entrevista, reiteró que como gremio seguirán esperando. "El lunes está llamado a paro. Los que llamaron a paro son de la quinta región, son de las cuatro confederaciones y asociaciones gremiales más grandes del país", sostuvo.

En ese contexto, dijo que "si hay paro... yo creo que esto es cíclico... nos vamos a ir todos. Nos vamos a tener que ir todos a paro. Pero yo no estoy llamando a paro".

El líder gremial también alertó sobre las consecuencias que tendría una movilización, tanto para el sector como para el país. "Si nos vamos a parar, vamos a hacer daño, vamos a parar una cadena logística", advirtió, mencionando especialmente el impacto en el abastecimiento de productos agrícolas desde el norte.

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