Camioneros no descartan movilizaciones tras alza en el precio del combustible: El lunes tomarán la decisión

27 mar. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, advirtió la mañana de este viernes que el gremio evalúa movilizaciones ante el fuerte aumento del petróleo diésel, que ya acumula un alza del 61% y golpea especialmente a pequeños y medianos transportistas sin contratos formales. La definición se tomará el próximo lunes, en una reunión de organizaciones del sector.

¿Qué dijeron los camioneros?

Tras reunirse con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, Araya expresó en La Moneda la preocupación del rubro por el impacto del combustible en la cadena productiva y en miles de familias. “Están muy preocupados por la situación del alza del petróleo y lo que implica para toda la cadena productiva. El lunes nos reuniremos como gremio y tomaremos una decisión”, señaló.

El dirigente llamó a los generadores de carga a ajustar las tarifas para reflejar los mayores costos: “Esperamos que se pongan la mano en el corazón y suban las tarifas que corresponden, porque si no (...) no tengan camiones dispuestos para el transporte”.

Piden subsidio a camioneros

Araya recordó la importancia del gremio en la economía nacional: “Nosotros ponemos el 95% de la carga en el país. Por lo tanto, todo lo que está aquí lo trajo un camión”.

En paralelo, solicitó al Gobierno un subsidio focalizado para transportistas de menor escala, especialmente aquellos acogidos a renta presunta y con ingresos anuales de hasta 2.400 UF. “Lo que pedimos realmente es un subsidio pequeño (…) para poder respirar un poquito”, dijo.

El encuentro con García Ruminot fue valorado positivamente por el dirigente, quien destacó que el ministro se comprometió a conversar con el titular de Hacienda sobre la situación.

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