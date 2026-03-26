Descuentos en combustibles y tickets de gas: Revisa qué comunas de la Región Metropolitana entregarán beneficios a sus vecinos

26 mar. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

A propósito del alza histórica de los combustibles, algunas comunas de la Región Metropolitana anunciaron importantes ayudas económicas dirigidas a los vecinos para amortiguar los altos precios.

Entre las medidas que entregarán los municipios se incluyen descuentos en combustibles, entrega de vales de gas y un aumento en el número de canastas familiares.

¿Qué comunas entregarán los beneficios?

A través de redes sociales y puntos de prensa anunciaron la serie de beneficios que tendrán los residentes de La Florida, Pudahuel, Puente Alto, Huechuraba e Independencia. Revisa todos los detalles a continuación.

La Florida

El municipio de La Florida comenzó el reparto de tickets de gas licuado. Son más de 200 mil vales de gas de 15 kilos que serán entregados a las familias más necesitadas.

"Esto va en directo beneficio, particularmente, de la clase media, que hoy día se ha visto muy muy golpeada producto de este ajuste en el valor de los combustibles", señaló el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

"Esto nos va a permitir entregar dos tickets por hogar al 90% de la población más vulnerable de la comuna", agregó la autoridad.

La municipalidad de Puente Alto se está gestionando un descuento de $25 en la parafina y $15 en los combustibles para los vecinos de la comuna.

"Con Aramco hoy día tenemos un descuento de $25 en parafina y de $15 en bencina. Con Gasco tenemos un 15% de descuento para la compra de gas", explicó el alcalde Matías Toledo.

Pudahuel

En Pudahuel, la situación es similar. El municipio firmó con Aramco un convenio de rebajas para los vecinos de la comuna. Serían $30 de descuento por litro de combustible y $25 por litro de parafina.

"Es un descuento automático cuando los vecinos son parte de la aplicación o de la tarjeta Soy Pudahuel", aclaró el alcalde Ítalo Bravo.

Huechuraba

Las celebraciones de Fiestas Patrias y del aniversario de la comuna son algunos de los eventos que están siendo revisados por el municipio de Huechuraba para que ese presupuesto vaya en ayuda de los vecinos.

Entre las medidas está la implementación de transporte gratuito. "Vamos a aportar con medidas como los buses eléctricos gratuitos, y aumentar la frecuencia para el apoyo de nuestros vecinos", comentó el alcalde Max Luksic.

"También se puede venir el alza de luz, queremos apoyar también con paneles solares para poder apoyar al bolsillo de nuestros vecinos", agregó.

Independencia

En Independencia, el municipio anunció que se entregará gas a seis mil familias de la comuna para calefaccionar sus hogares en los meses de invierno, entre otras medidas.

También, se ofrecerá apoyo municipal para la renegociación de deudas comerciales, aumento de canastas básicas e incremento del stock de remedios de la farmacia popular.

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