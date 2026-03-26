Bencina gratis por un minuto ahora será cinco veces al día: Estación de servicio regala combustible en todo Chile

26 mar. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la histórica alza de los combustibles que comenzó a regir este jueves, Copec decidió lanzar una nueva campaña para aliviar el bolsillo de los conductores, a través de una promoción que ofrece un total de 5 minutos de bencina gratis al día en todos sus locales.

Anteriormente, la empresa ya había realizado dinámicas similares, como una hora de bencina gratis, además de mantener vigente la campaña de "El Minuto Copec", en la que regalaban combustible en un minuto específico del día, el que siempre es sorpresa.

La diferencia es que ahora el "Minuto Copec" se realizará cinco veces al día, por lo que en total serán cinco minutos de bencina gratis diarios, aunque en horarios distintos.

¿Cómo saber a qué hora hay gasolina gratis?

En algunas ocasiones, Copec entrega pistas diarias sobre el horario en el que regalarán bencina, principalmente a través de sus redes sociales, su canal de difusión en Instagram o en la app Copec, que puedes descargar en App Store y Play Store.

"Recuerda que para participar solo debes pagar con tu app Copec y si calzas con uno de los Minutos Copec, tu carga de combustible será gratis", destacó la compañía.

Para ello, la recomendación es mantener un medio de pago vigente en la aplicación. Una vez realizado el pago, la boleta podría resultar gratuita si coincide con uno de los minutos promocionales.

Cabe consignar que el beneficio aplica a la misma hora para todas las Copec del país y el monto máximo que puedes cargar es de $200.000.