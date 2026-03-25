Comienza histórica alza de los combustibles: Esto es lo que subieron las bencinas en todo el país

25 mar. 2026 - 23:59 hrs.

¿Qué pasó?

A partir de la medianoche de este jueves comenzó la histórica alza en el precio de los combustibles, luego de que el Gobierno optara por no aplicar el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco).

De acuerdo al ejecutivo, la decisión se debió a la crisis desatada por la Guerra en Irán, país que ha bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial de petróleo, tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

Además, la administración de José Antonio Kast adujo el alto costo monetario para el Estado —unos US$140 millones semanales— en medio de un escenario de "estrechez fiscal".

¿Cuánto subieron los combustibles?

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó la tarde del miércoles su "Informe Semanal de Precios" para los combustibles, en donde detalló que las bencinas subirán más que lo informado inicialmente por el Gobierno.

Aumento estimado en el precio de los combustibles desde este jueves:

Gasolina 93 octanos: $372,2 .

. Gasolina 97 octanos: $391,5 .

. Diésel: $580,3 .

. Gas licuado de petróleo para uso vehicular: $11 .

. Kerosene (parafina): $138,5.

Medidas paliativas del Gobierno ante las alzas

Ante el costo para la ciudadanía, el Gobierno anunció una serie de medidas para paliar estas alzas, las cuales se enviaron al Congreso Nacional como proyectos de ley:

Congelamiento en la tarifa del transporte público.

del transporte público. Bono de combustible para taxis, colectivos y transportistas escolares.

para taxis, colectivos y transportistas escolares. Crédito para que taxis y colectivos accedan a la electromivilidad.

accedan a la electromivilidad. Aplicación transitoria del impuesto a los combustibles a industrias no relacionadas al transporte.

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