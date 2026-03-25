Exarquero de Colo Colo hoy es empresario del rubro de combustible: Maneja tres bencineras

25 mar. 2026 - 16:05 hrs.

Uno de los nombres que se puede identificar en Colo Colo en la década de los 2000, fue el de Rainer Wirth, arquero que además tuvo pasos por Universidad Católica y Unión Española, entre otros.

Hoy el exfutbolista se encuentra alejado del mundo del fútbol. Ingeniero comercial de profesión, en la actualidad se desenvuelve en los negocios, administrando tres bombas de bencina.

El tema del combustible está en la palestra, luego de que el Gobierno confirmara que, a partir de este jueves, la bencina de 93 octanos verá un alza en torno a los $370, mientras que el diésel hará lo propio con $580.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el exguardameta de Colo-Colo reconoció que manejaba cierta información previa relacionada con el aumento de precios, aunque la magnitud del mismo no dejó de sorprenderlo.

"Yo estoy en el rubro y estaba en el aire el rumor de que iban a empezar a subir y cerrar esta brecha de la que hablaba el ministro", dijo en primera instancia.

"Pero esto de un día para otro, (el alza) los 300-500 pesos, no. A todos nos agarró por sorpresa. Ni te cuento cómo están los camiones en las calles tratando de cargar combustible", agregó.

Wirth advierte que quiebre de stock ya se generó

Según el exarquero, el aumento por el combustible puede superar la capacidad de almacenamiento ya programada: "La escasez de combustibles ya se generó, porque empieza a haber quiebre de stock. Al final los estanques tienen un límite y el cálculo que tú tienes de cuánto combustible tener y cuánto llenar, va en función con lo que tú vendes", dijo.

"Cuando la gente va dos o tres veces más de lo que iría normalmente, se generan quiebres de stock, que es cuando tú ya no puedes seguir vendiendo y se te acaba el producto", ahondó.

En todo caso, puso paños fríos y aseguró que "no se acabará el combustible en el mundo, va a seguir llegando, pero el combustible está siempre fluyendo al ritmo que lo está demandando el cliente. Entonces se genera este desbalance entre lo que está pidiendo la gente por el miedo colectivo".

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