Encuesta Cadem: Desaprobación del Presidente Kast supera por primera vez su aprobación tras alza de combustibles

25 mar. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

A dos semanas de asumir el Gobierno, la desaprobación del Presidente José Antonio Kast superó por primera vez su aprobación, en la última encuesta Plaza Pública de Cadem publicada este miércoles.

La postura negativa entorno a la figura del Mandatario se da luego de que el pasado lunes se anunciara que se hará uso de una cláusula del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), y el precio de la bencina subirá $370 y diésel $580.

La desaprobación de Kast

De acuerdo a la última medición, el 49% de los encuestados desaprobó la gestión dee Kast, opción que se disparó un 7% respecto al sondeo anterior (42%).

En tanto, la aprobación llegó a 47%, cuatro puntos menos que el sondeo anterior y 10% menos que al inicio de su Gobierno.

El alza de los combustibles

Además, el 59% cree que la decisión del Gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable y 43% opina que el Estado tiene recursos suficientes para financiar sus compromisos. Solo el 33% piensa que el Estado está enfrentando una situación crítica.

En tanto, el 85% declara que el alza lo afectará personalmente, 5 puntos más que la semana pasada, y 39% cree que el principal afectado es la clase media.

A su vez, el 54% cree que los precios seguirán subiendo y el 94% estima un alto impacto en el costo de la vida en Chile.

En cuanto a la manera de enfrentar las alzas de los combustibles, un 66% dijo que gastaría menos en otras cosas, mientras que un 57% dijo que se verá obligado a utilizar el transporte público.

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