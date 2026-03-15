Encuesta Cadem: Kast se convierte con un 57% en el Presidente con mayor aprobación al iniciar su Gobierno desde 2010

15 mar. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 15 de marzo estuvo enfocada en la evaluación de los primeros días de José Antonio Kast como Presidente de la República, destacando la aprobación obtenida por el recién asumido Mandatario.

Presidente mejor evaluado al inicio de su Gobierno

Ante la pregunta "¿Usted aprueba o desaprueba la forma como José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno?", un 57% de los encuestados se inclinó por la opción "Aprueba", mientras que un 34% optó por "Desaprueba" y un 9% no respondió.

Con este 57% de apoyo, Kast se convirtió en el Presidente que obtiene el respaldo más alto en su primera semana de Gobierno desde el año 2010:

Sebastián Piñera 2010 : Aprobación del 52% .

: Aprobación del . Michelle Bachelet 2014 : Aprobación del 52% .

: Aprobación del . Sebastián Piñera 2018 : Aprobación del 51% .

: Aprobación del . Gabriel Boric 2022: Aprobación del 50%.

Prioridades del "Gobierno de Emergencia"

Ante la frase del Presidente de que "Chile necesita un Gobierno de Emergencia", un 58% de los 1.000 encuestados dijo estar "Muy o bastante de acuerdo", un 41% afirmó estar "Poco o nada de acuerdo" y el 1% no respondió la consulta.

Con estos datos, las cinco prioridades del nuevo Ejecutivo deberían ser: "Seguridad, delincuencia y narcotráfico" con 61%, "Economía y empleo" con 41%, "Inmigración" con 21%, "Corrupción" con 13% y "Vivienda, reconstrucción y campamentos" con 13%.

Gabinete de José Antonio Kast

En cuanto al equipo de Gobierno, los ministros más reconocidos son: Ximena Rincón con 80% en Energía, Natalia Duco con 79% en Deporte, Mara Sedini con 67% en la Vocería de Gobierno, Iván Poduje con 58% en Vivienda y Urbanismo, y Catalina Parot con 52% en Bienes Nacionales.

Sin embargo, los secretarios de Estado con mejor imagen son: Trinidad Steinert con 79% en Seguridad Pública, Ximena Lincolao con 79% en Ciencia, May Chomalí con 78% en Salud, María Jesús Wulf con 78% en Desarrollo Social y Familia, y Tomás Rau con 78% en Trabajo y Previsión Social.

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