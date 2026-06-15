Descubren puente en la zanja de Colchane: Gobierno anuncia monitoreo fronterizo y destrucción de la estructura

15 jun. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una insólita situación quedó al descubierto en la frontera norte del país tras el hallazgo de un puente construido sobre la zanja de Colchane. La estructura, que fue diseñada y ejecutada con una gran planificación logística, tenía como objetivo principal burlar los controles policiales y militares fronterizos, permitiendo el tránsito irregular de personas y el contrabando hacia el exterior.

El hecho encendió las alarmas de las autoridades debido a la complejidad de la obra, la cual habría requerido el uso de maquinaria pesada en una zona resguardada por el Ejército. El hallazgo vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los límites fronterizos y en la capacidad operativa de las bandas organizadas que operan en la macrozona norte.

"Tenemos un enemigo poderoso"

La aparición de este paso habilitado ilegalmente generó inmediatas reacciones en el Ejecutivo. El Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la sofisticación con la que operan estos grupos en la frontera y el poder económico que mantienen gracias a los negocios ilícitos".

"Efectivamente hay maquinaria arriba, se rearmará, se pondrán monitoreos mayores, se pondrán estos puestos avanzados de observación. Es un mercado ilícito que mueve millones y millones de pesos y por tanto tenemos un enemigo poderoso, no se malentienda, un adversario. El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas", señaló el ministro de Estado.

¿Cuál es el negocio detrás del puente en la zanja?

Según los antecedentes del caso, este tipo de estructuras no se levantan de forma artesanal con palas o picotas, sino que responden a un negocio transnacional manejado por bandas organizadas.

Las principales funciones que tendría este puente

Entre las principales acciones ilicitas que permitiría este puente está: el paso informal permite trasladar autos robados en Chile hacia Bolivia, donde suelen comercializarse en ferias ilegales o terminar clonados, facilita el ingreso y salida del territorio nacional de migrantes en situación irregular, burlando los puntos de control del Ejército y Carabineros y el traslado de diversas mercancías ilícitas aprovechando la extensión de la frontera.

¿Qué medidas se tomarán en la frontera norte?

Desde la delegación encargada de la seguridad en la zona informaron que el Ministerio de Obras Públicas ya se encuentra al tanto de la situación y que el sector de la zanja será intervenido nuevamente durante la semana apenas exista la maquinaria disponible.

En tanto, se dispuso un despliegue de patrullajes diurnos y nocturnos por parte del Ejército de Chile y Carabineros, apoyados por sensores de alta resolución y televigilancia operada de forma remota para evitar que se vuelvan a levantar este tipo de infraestructuras en los límites fronterizos.

Todo sobre Crisis Migratoria Colchane