Tarjeta de Coordenadas de BancoEstado deja de operar desde el 1 de agosto: Revisa quiénes podrán seguir usándola

30 jul. 2026 - 16:20 hrs.

BancoEstado confirmó este jueves el cierre de una etapa clave en la seguridad de sus canales digitales: desde el próximo 1 de agosto, la histórica Tarjeta de Coordenadas dejará de operar como mecanismo general para autorizar transacciones, dando paso a sistemas de autenticación más modernos como BE Pass, BE Face y Clave de Tarjeta + SMS.

El cambio responde a la Norma de Carácter General N° 538 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que fija nuevos estándares de seguridad para la autorización de operaciones bancarias en Chile.

94% de los clientes ya completó la migración

Según el banco estatal, a la fecha el 94% de sus clientes ya utiliza alguno de los nuevos mecanismos digitales, resultado de un proceso de implementación que se extendió durante un año.

Durante ese período, BancoEstado desplegó contacto y orientación directa con los usuarios, instancias de capacitación, videos tutoriales y material de apoyo, además de un trabajo coordinado con municipios y organizaciones de la sociedad civil para acompañar a quienes más lo necesitaban en la adopción de las nuevas herramientas.

Aquellos clientes que ya realizaron el cambio a BE Pass, BE Face o Clave de Tarjeta + SMS no podrán volver a utilizar la Tarjeta de Coordenadas para autorizar sus operaciones.

¿Quiénes podrán seguir usando la Tarjeta de Coordenadas?

El mecanismo no desaparece por completo: seguirá operativo únicamente para los casos de excepción que defina la CMF y que BancoEstado identifique entre sus clientes, es decir, personas que por sus condiciones particulares requieran mantener este sistema.

Estas transacciones continuarán sujetas a los mismos controles de seguridad y monitoreo que el banco aplica actualmente.

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