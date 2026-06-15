Bombardero estadounidense se estrella tras despegar de una base militar en California

15 jun. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un bombardero de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar desde una instalación militar en California, según informó la base aérea donde ocurrió el accidente.

La aeronave, un B-52 Stratofortress, cayó a las 11:20 horas locales tras iniciar su vuelo desde la Base Aérea Edwards, ubicada en el sur del estado.

A través de una publicación en redes sociales, la instalación militar señaló que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y que la situación continuaba en desarrollo.

Equipos de emergencia fueron desplegados tras el accidente

"Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y la situación continúa en desarrollo", indicó la base aérea en un comunicado.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían entregado detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles víctimas. Consultado por la agencia de noticias AFP, el departamento de prensa de la Base Aérea Edwards tampoco proporcionó información adicional.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron una extensa mancha negra sobre la pista aérea y una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

En las fotografías y registros audiovisuales también se observaban vehículos de emergencia trabajando en el lugar del impacto.

¿Cómo es el B-52 Stratofortress?

El B-52 Stratofortress es un bombardero estratégico de largo alcance fabricado por la compañía estadounidense Boeing.

La aeronave ha sido utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde la década de 1950 y es considerada uno de los aviones militares más emblemáticos de la historia del país.