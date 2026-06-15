EEUU firma el primer acuerdo de paz con Irán de forma digital: ¿Qué contempla el pacto?

15 jun. 2026 - 15:47 hrs.

¿Qué pasó?

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que el acuerdo alcanzado con Irán para extender el alto el fuego ya fue firmado de manera digital por las partes involucradas, aunque aún está prevista una ceremonia oficial para formalizar el pacto.

Según explicó Vance, el acuerdo contempla una tregua de 60 días y abre el camino para nuevas negociaciones técnicas destinadas a poner fin al conflicto entre ambos países.

Vance plantea dos escenarios para Irán

Durante una entrevista con el programa "Good Morning America" de ABC News, el vicepresidente señaló que el acuerdo representa una decisión clave para el futuro de Irán.

"Por un lado, si siguen intentando reconstruir su programa nuclear, este acuerdo garantiza que nunca tendrán los recursos para hacerlo", declaró Vance.

"Por otro lado, si los iraníes están dispuestos a comprometerse a largo plazo —junto con la debida verificación— a renunciar a su arma nuclear, estamos dispuestos a integrarlos en la economía mundial, levantar algunas sanciones y comenzar una nueva etapa en esa relación", aseguró.

Las declaraciones se producen después de que el Presidente Donald Trump informara el domingo a través de redes sociales que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un acuerdo para un alto el fuego de 60 días en medio del conflicto iniciado tras los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

La condición para avanzar en el pacto

El vicepresidente estadounidense sostuvo que el futuro del acuerdo dependerá de la disposición de Irán para permitir mecanismos de verificación que acrediten que el país no está desarrollando armamento nuclear.

"En esencia, esto beneficia a todos, especialmente al pueblo estadounidense. El Presidente ha manifestado que también desea que beneficie al pueblo iraní. Pero eso requiere generar verdadera confianza y una conducta positiva por parte del sistema político iraní", dijo Vance.

"Vamos a ver si eso sucede", añadió. "Si sucede, sin duda encontrarán en el Presidente de Estados Unidos y en todo su equipo un socio dispuesto a colaborar para que su país sea más próspero".

Pakistán encabezará la ceremonia oficial

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este lunes que la ceremonia oficial de firma se llevará a cabo el próximo viernes en Ginebra.

“La ceremonia de este histórico acuerdo se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Ginebra y, por la gracia de Dios, será presidida por Pakistán”, afirmó durante una sesión plenaria de la Asamblea Nacional.