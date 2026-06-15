Operación Tokio: BancoEstado se querella contra trabajadora vinculada al Tren de Aragua y descarta vulneración de su sistema

15 jun. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

La "Operación Tokio" dejó al descubierto el sistema que tenía el Tren de Aragua con ciertos funcionarios bancarios, mediante los cuales se blanqueaba el dinero ilícito que generaba el grupo criminal en nuestro país. Una de ellas, vinculada al BancoEstado.

Es por esto que, a través de un comunicado oficial, la entidad bancaria estatal anunció que se hizo parte de la querella en la causa para colaborar activamente con el Ministerio Público, y entregó los primeros resultados de sus auditorías internas.

Junto con el anuncio de las acciones legales, el banco aclaró las funciones reales de la imputada, la ciudadana venezolana Rossana Blanco Blanco, descartando de paso cualquier vulneración a sus sistemas de seguridad o desvío de fondos a través de las cuentas institucionales.

BancoEstado aclara funciones y descarta movimientos anómalos

La entidad bancaria precisó que la mujer no se desempeñaba como ejecutiva directa, sino que ejercía como asistente administrativa contratada por una empresa contratista para realizar labores de apoyo manual en el área de comercio exterior.

En esa línea, explicaron que en sus tareas la mujer no contaba con acceso a sistemas de pago ni poseía atribuciones tecnológicas para modificar información bancaria, así como tampoco atendía a clientes de personas o empresas.

Uno de los puntos clave del pronunciamiento del banco radica en los resultados de las revisiones internas sobre las finanzas de la imputada, quien es apuntada por la Fiscalía por su presunta participación en cobros de extorsiones y trata de personas para la organización criminal.

Al respecto, la entidad detalló que "el comportamiento de la cuenta de esta persona no registró movimientos sospechosos y fue coherente con su nivel deremuneraciones. No existe evidencia de que las presuntas actividades ilícitas investigadas tuvieran vinculación con sus funciones o accesos dentro de la

institución".

Además, revelaron que la trabajadora dejó de presentarse a cumplir sus labores dos días antes de recibir la notificación judicial, así cómo defienden que desde ese momento el banco solicitó su reemplazo formal a la empresa contratista.

Resguardo de controles y filtros a empresas contratistas

Ante el cuestionamiento público sobre los filtros de contratación de personal en sus dependencias, BancoEstado enfatizó que las exigencias normativas y de idoneidad requeridas a sus empresas contratistas son equivalentes a las del personal que trabaja de forma directa con ellos.

Con esto, la firma estatal reafirmó el correcto funcionamiento de sus procesos de fiscalización y garantizó que sus controles operacionales y la segregación de funciones se encuentran operando bajo estricta normativa para resguardar la seguridad de sus usuarios.

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