Vuelos chárter con haitianos: Servicio Nacional de Migraciones presenta denuncia por eventual delito de tráfico de menores

15 jun. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por los vuelos chárter provenientes de Haití que arribaron a Chile entre enero y octubre de 2025, solicitando investigar un eventual delito de tráfico ilícito de migrantes que habría afectado a niños, niñas y adolescentes.

La acción judicial, firmada por el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, incorpora seis documentos y busca entregar al Ministerio Público antecedentes recopilados durante fiscalizaciones realizadas junto a la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

Según se señala en la denuncia, el objetivo es poner en conocimiento del fiscal "la mayor cantidad de antecedentes posibles" que permitan esclarecer los hechos e investigar una eventual red vinculada al ingreso de menores haitianos al país.

"Al menos 12 adultos" ingresaron reiteradamente con grupos de menores

Uno de los principales antecedentes expuestos por el Servicio Nacional de Migraciones apunta a la actuación de un grupo de adultos que habría ingresado en múltiples ocasiones al país acompañando a menores de edad.

"Se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos", señala la denuncia.

El documento agrega que las indagatorias permitieron establecer que dichos acompañantes no tendrían vínculos familiares con los menores: "Estas personas no poseen un vínculo de consanguineidad ni familiar real con los menores".

Asimismo, la presentación judicial sostiene que tampoco se cumplían los requisitos legales exigidos para el ingreso de niños al territorio nacional: "Tampoco cuentan con las autorizaciones legales obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N° 21.325".

Migraciones acusa vulneración de derechos de los menores

La denuncia sostiene que los antecedentes recopilados dan cuenta de una situación que podría afectar directamente a los niños involucrados: "Resulta en una vulneración de los derechos y el interés superior del niño".

A partir de esos antecedentes, el organismo concluye que los hechos podrían configurar un delito contemplado en la legislación penal chilena.

"Por ello, este Servicio estima que las conductas descritas configuran el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, previsto en el artículo 411 bis del Código Penal".

La acción judicial no solo apunta a los adultos que acompañaron a los menores durante los viajes, sino también a otros eventuales responsables que pudieron intervenir en el proceso.

Denuncia solicita diligencias investigativas

En el escrito ingresado ante la Fiscalía, el Servicio Nacional de Migraciones pide que se desarrollen las diligencias necesarias para determinar eventuales responsabilidades penales.

"Es posible que estemos frente a la comisión de un ilícito, previsto y sancionado en nuestro Código Penal".

Por lo mismo, el organismo solicita al Ministerio Público avanzar en la investigación: "Solicito a usted la realización de las diligencias investigativas que se estimen pertinentes".

Cabe recordar que entre enero y abril de 2025 ingresaron al país diversos vuelos chárter procedentes de Haití con una importante cantidad de menores de edad bajo la figura de reunificación familiar. Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si existieron irregularidades o eventuales delitos asociados a dichos ingresos.