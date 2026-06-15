"Gano más limpiando baños": Joven enfermera chilena que se fue a Australia revela cuánto gana y lo más caro de pagar

15 jun. 2026 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Karina Adasme, enfermera chilena, cumplirá tres años viviendo en Australia el próximo mes de octubre. Actualmente, no contempla regresar a nuestro país y comparte su experiencia migratoria a través de sus redes sociales.

Su historia se hizo viral luego de publicar un video donde explicó que, pese a haber estudiado varios años para convertirse en enfermera, hoy obtiene mayores ingresos realizando labores de aseo que ejerciendo su profesión.

"Estudié años para ser enfermera y hoy gano más limpiando baños que ejerciendo. Sé que suena feo, pero es la verdad. (...) Pese a que no es lo más glamoroso, la verdad es que se te pasa al tiro cuando ves el sueldo", expresó.

"Lo que realmente valoro es la calidad de vida"

Karina, de 31 años, trabaja en un camping ubicado en la famosa ruta Great Ocean Road, al sur de Melbourne. Su jornada consiste en limpiar cabañas y baños durante seis horas diarias, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde.

Aunque reconoce que es un trabajo físicamente exigente, asegura que lo prefiere porque le permite desconectarse al terminar la jornada y disfrutar de su tiempo libre, algo que considera difícil ejerciendo su profesión: "Ser enfermera es muy demandante, son varias noches sin dormir y lidiando situaciones estresantes".

"Lo que realmente valoro de acá es la calidad de vida. Las jornadas de trabajo empiezan muy temprano. Es normal partir a las 6:30 de la mañana, a excepción de los oficinistas que entran a las 8", señaló a LUN.

"Hay vida después del trabajo. No es como en Chile, que uno termina cansado, con ganas de llegar a la casa, cocinar y dormir. Acá la gente hace ejercicios y vida social", relató, agregando que, otro aspecto que valora, es la seguridad.

¿Cómo son los sueldos en Australia?

Karina llegó al país con una visa Working Holiday junto a su pareja, también enfermero. Desde entonces ha desempeñado diversos trabajos, entre ellos bartender, mesera, cajera, cuidadora de niños y voluntaria en un refugio de canguros.

Respecto a los salarios, Karina calcula que si un chileno gana $539.000 mensuales (sueldo mínimo) eso se traduce en alrededor de $3.300 por hora de trabajo, pensando en 40 horas semanales. En su nuevo país de residencia, en cambio, pagan mínimo 25 dólares australianos ($16.027) por hora.

"No es tan caro como los chilenos imaginan"

En cuanto al costo de la vida, asegura que "no es tan caro como los chilenos imaginan. Los precios de la mayoría de los gastos básicos -ropa, comida, combustible- son bastante similares".

Eso sí, reconoce que los arriendos "son bastante más caros, pero depende del lugar donde vivas. En el centro de cualquier ciudad te sale 400 dólares por persona a la semana. O sea, alrededor de $1.021.000 al mes".

Y con esto se refiere al arriendo de piezas en casas compartidas, porque si busca alquilar un departamento, "mínimo 500 dólares por semana".

Sobre la salud, Karina dice que "es un tema. Los australianos tienen el sistema Medicare, pero no corre para los inmigrantes. Al tener contrato casual debo pagar mis cotizaciones de salud. Contraté un seguro y pago $130.000 mensuales. La salud es cara para los extranjeros".