Kast anuncia reformas para expulsiones y sancionar traslado de migrantes

07 jun. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast anunció este domingo el envío de dos iniciativas legislativas destinadas a fortalecer el control migratorio y endurecer las medidas contra la migración irregular.

Las propuestas contemplan modificaciones tanto a nivel constitucional como legal y buscan entregar mayores herramientas al Estado para ejecutar expulsiones y perseguir a quienes colaboren con el traslado de personas que ingresan o permanecen irregularmente en el país.

La primera iniciativa corresponde a una reforma constitucional que pretende ampliar el plazo de retención de migrantes que cuentan con una orden de expulsión vigente. Actualmente, la legislación permite mantener retenidas a estas personas por un máximo de cinco días.

Al explicar la propuesta, el Mandatario señaló que "hay cinco días donde la pueden tener retenida. Pasado ese plazo, si no ha sido expulsada, tienen que dejarla nuevamente en libertad y se inicia todo el procedimiento nuevamente. Eso tiene que terminar".

Asimismo, indicó que "en esa línea, vamos a presentar una idea de legislar, un proyecto de ley al Parlamento. Esperamos que cuente con el respaldo transversal de todos los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara".

La segunda medida anunciada apunta a modificar la legislación penal para sancionar a quienes faciliten el desplazamiento de migrantes irregulares dentro del territorio nacional.

Respecto de esta iniciativa, Kast explicó que el objetivo es "ir detrás de aquellos que trasladan a los migrantes irregulares dentro de nuestra nación".

En ese contexto, agregó que "lo que estamos planteando es una modificación al Código Penal para que también se constituya como delito, y con agravante, el trasladar a inmigrantes irregulares".

El Presidente precisó que la ampliación de los plazos de retención requerirá una reforma constitucional, mientras que la penalización del traslado de migrantes será impulsada mediante una modificación legal.

Finalmente, hizo un llamado a alcanzar acuerdos amplios en el Congreso para avanzar en ambas propuestas. En ese sentido, afirmó que "es una reforma legal, que esperamos sea aprobada transversalmente, porque este es un problema de todos los chilenos y en esto sí necesitamos unidad legislativa".

Los anuncios fueron realizados en el marco de la visita del Mandatario a la frontera norte, donde también revisó los avances de las medidas de control migratorio implementadas por el Gobierno.