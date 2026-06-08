Así avanza construcción de polémica zanja en la frontera norte: Presidente Kast visitó las obras de excavación

08 jun. 2026 - 01:05 hrs.

¿Qué pasó?

En su gira por la zona norte del país, el Presidente José Antonio Kast visitó el Complejo Fronterizo de Chacalluta, que se ha transformado en uno de los principales objetivos a intervenir para el gobierno.

Entre las iniciativas destaca la construcción de una zanja divisoria en la región de Arica y Parinacota. Esta excavación registra un avance cercano al 90%, según la información entregada por el Ejecutivo.¿

Este paso es considerado uno de los puntos más críticos del país, ya que es la ruta que conecta nuestras fronteras con el exterior, registrándose el ingreso de migrantes con antecedentes policiales.

A pocas horas de cumplirse los 90 días establecidos para evaluar los avances de las obras, las autoridades realizaron una visita inspectiva al lugar. El objetivo fue constatar el progreso de las medidas implementadas.

Los trabajos contemplan una nueva etapa enfocada en la construcción de muros. Estas estructuras buscarán reforzar la separación física entre Chile y los países vecinos.

Proyectos de ley en materia migratoria

Además, se anunciaron dos proyectos de ley en materia migratoria:

El primero consiste en aumentar el plazo de retención de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores.

Actualmente, el plazo es de máximo cinco días antes de ser expulsados. El Ejecutivo pretende aumentarlo a 60 días.

El segundo proyecto de ley busca sancionar la entrada y salida de migrantes irregulares y "perseguir" a quienes facilitan los traslados.

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